अमर सिंह का अखिलेश यादव पर हमला, कहा- बेटा करेगा राज, बेचारा बाप…

समाजवादी पार्टी में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच राज्य सभा सांसद अमर सिंह ने बयान दिया। शनिवार (31 दिसंबर) को अमर सिंह ने कहा, ‘आज तो कुछ ऐसा लग रहा है कि राम चंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बेटा करेगा राज बेचारा बाप जंगल को जाएगा।’ इसके अलावा अमर सिंह ने कहा कि अखिलेश ने पार्टी की अवमानना की है और उसकी सजा के रूप में ही उन्हें पार्टी से निकाला गया है। अमर सिंह ने कहा कि उनका पूरा समर्थन मुलायम सिंह यादव के साथ है। अमर सिंह फिलहाल लंदन में हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्दी ही वापस आएंगे।

इससे पहले शुक्रवार (30 दिसंबर) को समाजवादी पार्टी के अध्‍यक्ष मुलायम सिंह यादव ने मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। अखिलेश यादव के साथ मुलायम ने अपने भाई राम गोपाल यादव को भी 6 साल के लिए पार्टी से निकाला।

मुलायम इस बात से खफा थे कि अखिलेश ने गुरुवार (29 दिसंबर) को उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपनी लिस्‍ट जारी की थी। इसमें कई नाम मुलायम सिंह यादव की लिस्‍ट से अलग हैं। सूची में उन सभी मंत्रियों के नाम शामिल थे, जिनके नाम बुधवार को घोषित सूची में टिकट काटे गए थे।

Aaj toh kuch aisa lag raha hai ki Ram Chandra keh gaye siya se aisa kalyug aayga beta karega raj bechara baap jungle ko jayga: Amar Singh — ANI UP (@ANINewsUP) December 31, 2016

Mai apna poora samarthan netaji ko deta hoon, unki avmanna party ka anushasan bhang karne ke samaan hai. : Amar Singh on SP feud pic.twitter.com/921jwldtQT — ANI UP (@ANINewsUP) December 31, 2016

Unke (Mulayam) viruddh kitne bhi bade log jo kuch bhi kaam kar rahe hain, wo bilkul asamvaidhanik, anaitik aur ghalat hai: Amar Singh pic.twitter.com/YiDGe0tw97 — ANI UP (@ANINewsUP) December 31, 2016

इस वक्त की बाकी ताजा खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें

संबंधित वीडियो देखिए

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 31, 2016 8:49 am