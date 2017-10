पूर्व सीएम अखिलेश यादव ही रहेंगे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगले पांच साल के लिए हुआ चुनाव

उत्तर प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी (सपा) का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार अखिलेश अगले पांच सालों के लिए सपा के अध्यक्ष रहेंगे। आगरा अधिवेशन में सर्वसम्मति से नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया। गौरतलब है कि पहले अध्यक्ष पद का कार्यकाल तीन साल के लिए होता था, लेकिन अखिलेश यादव को पांच साल के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही सपा की कमान पूरी तरह अखिलेश के हा‌थों में आ गई है। अखिलेश सपा संस्थापक और पिता की जगह एक जनवरी 2017 पार्टी अध्यक्ष बने थे।

Former UP CM Akhilesh Yadav elected president of Samajwadi Party for next 5 years (file pic) pic.twitter.com/OiNpwBDEch

