सपा की खींचतान से दुखी 9 साल के बच्चे ने खाया जहर, अखिलेश यादव पर बन रही फिल्म में करने वाला था रोल

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। PTI Photo by Nand Kumar

दिल्ली में एक प्रोड्यूसर के नौ साल के लड़के ने जहर खा लिया। कहा जा रहा है कि वह बच्चा समाजवादी पार्टी में चल रहे घमासान से दुखी था। लड़के का परिवार दिल्ली के जामिया नगर में रहता है। परिवार ने वक्त रहते उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। बताया गया कि उसने चूहे मारने वाली दवा खा ली थी। परिवार ने किसी तरह की साजिश होने से इंकार करते हुए पुलिस में भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई। फिलहाल लड़का खतरे से बाहर बताया जा रहा है।

इंडियन एक्सप्रेस को जानकारी मिली कि जिस लड़के ने जहर खाया उसका नाम मुनीर है। वह चौथी क्लास में पढ़ता है। उसके पिता जिनका नाम अजहर दिलशाद खान है वह प्रोड्यूसर हैं और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर फिल्म बनाने वाले हैं। अजहर ने बताया कि मुनीर पढ़ाई लिखाई में अच्छे होने के साथ-साथ यूपी की राजनीति पर अपनी मां से काफी बातें किया करते थे। मां ने भी कहा कि मुनीर का खेलने-कूदने से ज्यादा ध्यान यूपी की राजनीति पर रहता था।

अजहर ने बताया कि मुनीर आने वाले वक्त में अखिलेश पर बनने वाली फिल्म में रोल भी करने वाला है। मुनीर के परिवार ने पुलिस को भी यही बताया कि मुनीर ने समाजवादी पार्टी में हो रही खींचतान से दुखी होकर जहर खाया था।

इस वक्त की बाकी ताजा खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 5, 2017 10:38 am