वीडियो: मुस्लिम से किया प्यार तो बीजेपी नेता ने हिंदू लड़की को सरे राह जड़ दिया तमाचा

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अलीगढ़ जिला इकाई की पूर्व अध्यक्ष संगीता वार्ष्णेय ने कथित तौर पर एक लड़की को गैर-धर्म के युवक के साथ देखने पर सरेआम थप्पड़ मारकर “शर्मसार” किया। मामला मंगलवार (19 सितंबर) का बताया जा रहा है। बीजेपी नेता ने बाद में लड़की के पिता को फोन करके उसे और थप्पड़ मारने के लिए कहा। वीडियो में बीजेपी नेता लड़की को कई बार थप्पड़ मारती दिख रही हैं। वीडियो में लड़की बीजेपी नेता से कहती दिख रही है कि वो बालिग है और जिस आदमी के साथ वो थी वो उसका ब्वॉयफ्रेंड है। लड़की 32 वर्षीय मोहम्मद फैजान के साथ थी।

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार लड़की ने बीजेपी नेता को बताया कि उसके परिवार वालों को इस रिश्ते के बारे में नहीं पता। जब लड़की ने महिला नेता से कहा कि वो उस युवक के साथ अपनी मर्जी से गयी थी तो बीजेपी नेता और क्रोधित हो गई और उसने फिर से लड़की को कई थप्पड़ मारे। बीजेपी नेता वीडियो में कहती दिख रही हैं कि लड़की नौरंगाबाद में मुस्लिम युवक से मिलने आती थी। वीडियो में बीजेपी नेता द्वारा लड़की को लताड़ते सुना जा सकता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर लड़की को थाने ले गयी और बाद में उसे उसके पिता कौ सौंप दिया।

बीजेपी नेता ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से बातचीत में माना कि उन्होंने लड़की को थप्पड़ मारा था। बीजेपी नेता ने टीओआई से कहा कि “एक खास समुदाय के लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर किसी को उसका अंजाम पता है।” अलीगढ़ के पुलिस एसएसपी ने कहा कि लड़की के पिता किसी के खिलाफ शिकायत नहीं दर्ज कराना चाहते। पुलिस के अनुसार फैजान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि रिपोर्ट में ये स्पष्ट नहीं है कि फैजान पर क्या मामला दर्ज किया गया है और किन धाराओं के तहत।

देखें घटना का वीडियो-

Aligarh, UP: Local BJP leader assaults girl for having inter-religion affair pic.twitter.com/F3HKcCdisj

