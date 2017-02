विदा होने से पहले दुल्हन ने डाला वोट, कहा- मैं मोदी से प्रेरित

देश के सबसे बड़े सूबे में शनिवार को पहेल चलण में 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान हुआ। हालांकि मतदान का प्रतिशन करीब 64 प्रतिशत ही रहा लेकिन आगरा में एक ऐसी दुल्हन भी रही जिसने विदाई से पहले वोट डाला फिर अपने नई जिंदगी की शुरुआत की। जब दुल्हन अपने परिवार संग बूथ पर पहुंची तो वहां मौजूद सभी लोग और मतदानकर्मी भी हैरान रह गए लेकिन लड़की ने अपने नागरिक दायित्व का पालन किया। आगरा के अकास-विकास कॉलोनी में रहने वाली श्वेता कुशवाह की शादी शुक्रवार शाम को हुई। रात भर शादी के तमाम रस्में निभाने के बाद सुबह श्वेता ने विदा होने से पहला अपने परिवार और ससुराल पक्ष के सामने वोट डालने के इच्छा जाहिर की। पति समेत पूरे परिवार ने दुल्हन की इस इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें पास जीडी पब्लिक स्कूल जहां उनका वोट था वहां उन्हें ले जाकर वोट डालवाई। वोट डालने का बाद श्वेता ने कहा कि वोट डालना हमारा अधिकार है। हमें वोट जरूर डालना चाहिए। मैंने जब पति अभिनव से अपनी इच्छा जाहिर कि तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया। साथ श्वेता ने स्पष्ठ किया कि वो प्रधानमंत्री से प्रभावित है। और वो देश बदलने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं।

वहीं श्वेता के पति अभिनव भी पत्नी के इस कदम का समर्थन करते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। वोट डालना सबका अधिकार है। पति होने के नाते पत्नी के अधिकारों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। श्वेता की सास वंदना सिंह ने बताया- जब बहू ने हमसे पूछा तो हम लोग खुशी-खुशी तैयार हो गए और खुद उसे वोट डलवाने लेकर गए। वोट देने के बाद ही श्वेता की विदाई हुई।

यूपी चुनाव ग्राउंड रिपोर्ट: सूबे में इस बार किसकी बनेगी सरकार

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 12, 2017 6:06 am