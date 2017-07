VIDEO: अमरनाथ हमले के विरोध में बजरंग दल-VHP कार्यकर्ताओं ने लहराए हथियार, बोले- 15 दिन में नहीं हुई कार्रवाई तो कानून हाथ में लेंगे

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले की हर तरफ निंदा हो रही है। सोमवार रात को हुए इस हमले में सात यात्रियों की मौत हो गई और 19 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए देश में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हिंदू संगठनों पूरे देश में कई जगह आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पूतला दहन किया। बुधवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के कार्यकर्ताओं ने यूपी के आगरा में भी अमरनाथ आतंकी हमले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान दोनों संगठनों के कार्यकर्ता पिस्टल, राइफल और तलवारें लहराते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। यही नहीं विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार को चेतावनी भी दी है। उनका कहना है कि अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो उन्हें कानून हाथ में लेना पड़ेगा।

न्यूज एजेंसी एएनआई ने इस विरोध प्रदर्शन का वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता खुलेआम पिस्तौल, राइफल और तलवारें लहराते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू संगठन के नेता गोविंद पराशर ने कहा, “हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर अमरनाथ हमले का बदला 15 दिन के अंदर नहीं लिया गया, तो हम श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए खुद कानून को हाथ में लेंगे।”

Agra (UP): Bajrang Dal and Vishva Hindu Parishad (VHP) protest against #AmarnathTerrorAttack brandishing weapons (pistol, rifle and swords) pic.twitter.com/fYst21eAJc

Would like to say to GoI, if #Amarnath don’t get revenged within 15 days, wl hv to take law in our hands to protect pilgrims: Govind Prashar pic.twitter.com/IhAbqBdBsh

— ANI UP (@ANINewsUP) July 12, 2017