लाउडस्पीकर पर बवाल, पथराव में 24 कांवड़िए समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के अलीगंज थानाक्षेत्र में कांवड़ियों का रास्ता रोकने को लेकर हुए बवाल में दो समुदाय के लोग आमने-सामने आ गये जिससे तनाव उत्पन्न हो गया। बरेली के एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि थाना अलीगंज के खेलम गांव में आज कांवड़ियों का रास्ता रोकने से दो समुदाय आमने सामने आ गये। उन्होंने बताया कि कावंड़िये तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजा रहे थे जिस का दूसरे समुदाय ने विरोध किया। उन्होंने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंच गयी और इस बीच कुछ शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया जिसमें पुलिसर्किमयों सहित कई लोगों के चोटिल होने की सूचना है। इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है तथा 40 नामजद एवं 225 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले में अलीगंज पुलिस थाने के प्रभारी सी पी त्रिवेदी को निलंबित कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने पूरे शहर में धारा 144 लगा दी है तथा पुलिस एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

24 Kawariyas, 6 ITBP & Police personnel injured in stone pelting by mob while passing through a route during ‘Kanwar Yatra’ in Bareilly pic.twitter.com/dg3Cy87Qot

