मुस्लिम के साथ भागी तो लड़की के घरवालों ने लड़के के पिता को मारकर फेंक दी लाश

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक लड़की के साथ भागने वाले एक लड़के के 45 वर्षीय पिता की लड़की के परिवारवालों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक :एसएसपी: अनंत देव ने मंगलवार (12 जुलाई) को बताया कि जिले के रसूल गांव में शकीर को अगवा कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गयी। हत्यारों ने उसके शव को फेंक दिया और बाद में यह बरामद हुआ। बताया जाता है शकीर के बेटे का रियासत नाम के शख्स की बेटी के साथ प्रेम संबंध था और तीन जुलाई को वह उसके साथ भाग गया था ।

एसएसपी ने बताया कि लड़की के पिता सहित छह लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 364 (अपहरण और हत्या के लिए अगवा करना) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। गांव में एहतियाती तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गयी है।

First Published on July 13, 2017 8:03 am