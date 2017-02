17 साल के विशाल की हत्या के बाद बिजनौर में सांप्रदायिक तनाव, मुख्य आरोपी इकबाल की गिरफ्तारी के बाद भी हालात नाजुक

बिजनौर में बीते शुक्रवार यानी 10 फरवरी को एक किशोर की हत्या होने के बाद सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। जिले के पेदा चौकी इलाके में किशोर की हत्या से गुस्साए लोगों ने शनिवार (11 फरवरी)को नामजद किए गए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाते हुए बिजनौर-हरिद्वार के मार्ग पर चक्का-जाम कर दिया। वहीं राज्य में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं ऐसे में पुलिस सुरक्षा ने कोई चूक नहीं होने देना चाहती। हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ खुद डीएम मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले में हनीफ नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है लेकिन हंगामा कर रहे लोगों की मांग है कि पूर्व प्रधान इकबाल समेत सभी 7 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।

खबरों के मुताबिक बिजनौर के रहने वाले 17 साल के विशाल की मोहम्मद इकबाल नाम के एक शख्स से चुनाव को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि विशाल ने इकबाल को थप्पड़ मार दिया जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई और विशाल की हत्या कर दी गई। कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के मुताबिक इकबाल समेत 7 और लोगों ने इकबाल की हत्या की और विशाल के पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इकबाल बिजनौर के पेड्डा गांव का प्रधान रह चुका है। वहीं एफआईआर में और जिन लोगों के नाम है वह उन तीन के रिश्तेदार हैं जिनकी हत्या बीते साल सितंबर में हुई हिंसा में कर दी गई थी।

विशाल के पिता संजय के मुताबिक, हमले के वक्त जब वह अपने बेटे को बचाने पहुंचे तो उन पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया। वहीं संजय का दावा है इकबाल के पास एक देसी पिस्तौल थी जिससे उसने विशाल की हत्या की। वहीं पीएम रिपोर्ट के मुताबिक भी विशाल के शव पर गोलियों के निशान पाए गए हैं। इस वारदात के दो समुदायों के बीच रंजिश का मामला बताया जा रहा है जिससे इलाके में तनाव फैल गया है। सड़क जाम कर हंगामा कर रहे लोगों को अधिकारियों ने समझाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 लाख रुपये दिलवाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन भीड़, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ी रही।

वहीं खबरों के मुताबिक इस घटना को 16 सितम्बर को हुए पेदा कांड से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले साल 16 सितम्बर को पेदा में लड़की से छेड़छाड़ की बात पर खूनी संघर्ष हुआ था, जिमसें अल्पसंख्यक समाज के 3 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में एक आरोपी बीजेपी नेता ऐश्वर्य मौसम चौधरी फिलहाल जेल में है। बिजनौर सदर सीट से बीजेपी ने ऐश्वर्या मौसम चौधरी की पत्नी सूची चौधरी को विधानसभा का टिकट भी दिया है।

देखें वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 12, 2017 9:53 am