हैदराबाद: चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपलोड करने के मामले में अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार

तेलंगाना पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने वीडियो और तस्वीरों के रूप में कथित तौर पर बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड और अपलोड करने के आरोप में यहां की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ काम करने वाले एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। सीआईडी द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोपी की पहचान जेम्स किर्क जोन्स के रूप में की गई है। पुलिस को एक आईपी पते की इंटरपोल सूचना मिली जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। इस आईपी पते से बाल पोर्नोग्राफी साझा की जा रही थी। आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून, 2000 की संबद्ध धारा के तहत मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है।

वहीं पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किए गए शख्स से एक लौपटॉप भी बरामद किया है जिसमें लगभग 30 हजार चाइल्ड अब्यूस कंटेंट मौजूद था। साथ ही एक iफोन भी बरामद किया गया है। इसके अलावा एक एक्सटर्नल हार्ड-ड्राइव भी बरामद की गई है जिसमें एडल्ट पॉर्न सामग्री होने की बाद सामने आ रही है। वहीं शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि गिरफ्तार किया गया शख्स लगभग 24 ट्विटर हैंडल्स भी संभालता था जिनपर आपत्तिजनक कंटेंट लॉन्च किया जाता था। पुलिस ने आईटी ऐक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक यह जानकारी भी सामने आ रही है कि जॉन ने यह बात कुबूल की है कि वह लंबे समय से चाइल्ड पॉर्न कंटेंट देखता था और उसे नेट पर अपलोड और डाउनलोड किया करता था।

First Published on January 18, 2017 10:41 am