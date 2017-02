गरीबी में नवाबी का मजा देती है उर्दू: गुलजार

गीतकार गुलजार ने शुक्रवार को कहा कि उर्दू जुबां गरीबी में नवाबी का मजा देती है। ‘जश्न-ए-रेख्ता’ के उद्घाटन सत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित गुलजार ने कहा, ‘उर्दू की लिपि छोटी होती जा रही है। इसकी रवायत को जारी रखना जरूरी है। उर्दू सिर्फ तहजीब नहीं है। यह अपने आप में एक सभ्यता है। बहुत मामूली रूप में शुरू हुई इस जुबां के पास आज की तारीख में अपना पूरा एक मुल्क पाकिस्तान है। यह निरंतर बदल रही है। आज के दौर में यह 18वीं या 19वीं सदी के स्वरूप में नहीं बोली जाती है। भारत में जहां यह हिंदुस्तानी है जो यहीं की भाषाओं के साथ सज-संवर रही है। वहीं पाकिस्तान में भी इस पर सिंधी, पश्तो और पंजाबी जुबां का असर पड़ रहा है। लेकिन इसकी लिपि को वास्तव में बचाए जाने की जरूरत है’।

‘जश्न-ए-रेख्ता’ के उद्घाटन सत्र में सरोद वादक अमजद अली खान भी शामिल हुए।खान ने कहा, ‘उर्दू किसी मजहब की जुबां नहीं है। यह हिंदोस्तां की जुबां है’। उन्होंने गुलजार को भी ‘आज का गालिब’ बताया। इस मौके पर रेख्ता फाउंडेशन ने अपना नया लोगोे भी जारी किया। ‘जश्न-ए-रेख्ता’ का आयोजन करने वाले रेख्ता फाउंडेशन के संस्थापक संजीव सर्राफ ने ‘आमोजिश डॉट कॉम’ का भी उद्घाटन किया। इसके माध्यम से फाउंडेशन लोगों को उर्दू जुबां और लिपि सीखने का आॅनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही रेख्ता फाउंडेशन की ओर से उर्दू जुबां को आॅनलाइन सीखने के लिए एक वेबसाइट ‘आमोजिश डॉट कॉम’ शुरू किया गया है।

First Published on February 18, 2017 1:11 am