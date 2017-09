जिस मुस्लिम लड़के के साथ चाय पीने के लिए BJP नेता ने लड़की को मारा था थप्पड़, पुलिस ने उसे किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में उस मुस्लिम युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके साथ सार्वजनकि रूप से देखे जाने और चाय पीने को लेकर दो दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता ने सरेआम लड़की को थप्पड़ मारा था। इस मामले में मुस्लिम युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। दरअसल, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष संगीता वार्ष्णेय ने मुस्लिम समुदाय के लड़के के साथ सार्वजनकि रूप से देखे जाने और अलीगढ़ के रेस्टोरेंट में चाय पीने को लेकर पर मंगलवार को एक हिंदू लड़की को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। इतना ही नहीं इसके बाद बीजेपी नेता ने लड़की के पिता को भी बुलाया तथा उसे कुछ और चांटा मारने के लिए कहा।

बीजेपी नेता द्वारा युवती को थप्पड़ मारने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस वीडियो में स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है कि बीजेपी नेता लड़की को वयस्क बता रही हैं और यह भी कह रही हैं कि जिस आदमी के साथ वह देखी गई हैं, उसका नाम मोहम्मद फैजान है और वह उसका बॉयफ्रेंड है। वीडियो में बीजेपी नेता लड़की को कई बार थप्पड़ मारती दिख रही हैं।

Aligarh, UP: Local BJP leader assaults girl for having inter-religion affair pic.twitter.com/F3HKcCdisj

— TIMES NOW (@TimesNow) September 20, 2017