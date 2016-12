भतीजे अखिलेश यादव की विधायकी के 403 उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर भड़के चाचा शिवपाल यादव

उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी में लगता है चाचा और भतीजे के बीच का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश में होने वाले आगामी विधान सभा चुनाव के लिए 403 उम्मीदवारों की लिस्ट पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव को सौंपकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। सूत्रों की मानें तो इस लिस्ट में शिवपाल यादव के करीबियों को जगह नहीं मिली है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सार्वजनिक रूप से संकेत दिया है कि वो इससे नाखुश हैं।

माना जा रहा है कि अखिलेश के इस कदम के बाद शिवपाल यादव ने ट्विटर के जरिए उनपर निशाना साधते हुए लिखा कि पार्टी में अनुशासनहीनता के लिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। टिकट का बंटवारा जीत के आधार पर होगा और इस आधार पर अब तक 175 लोगों को दिया जा चुका है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला भी पार्टी के संविधान और विधायक दल की बैठक में लिया जाएगा।

ऐसा लगता है जैसे कि चाचा और भतीजे ने एक दूसरे की काट करने की ठान रखी है। दरअसल, अखिलेश के इस कदम इसलिए भी हैरानी भरा है क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव और उम्मीदवारों के नाम तय करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने अपनी तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट मुलायम सिंह यादव को देकर क्या एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि पार्टी में शनिवार से हलचल चल रही है। अमर सिंह और शिवपाल यादव ने पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की थी।

गौरतलब है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में पिछले काफी समय से अनबन चल रही है। हालांकि मुलायम सिंह ने दोनों के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी की। इस सब के बावजूद दोनों ही एक—दूसरे के फैसले के विरूद्ध जाकर ही काम करते हैं।

पार्टी में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जायेगी, जो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाए। — Shivpal Singh Yadav (@shivpalsinghyad) December 25, 2016

वीडियो: हमारा परिवार एकजुट है”: शिवपाल यादव

