वीडियो: मुजफ्फरनगर के कैराना में गरजे असदुद्दीन ओवैसी- दंगों में बहा मुसलमानों का खून, मां-बहनों का हुआ बलात्कार, किसी ने नहीं की मदद

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (ऐआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पड़ोसी शामली जिले के कैराना से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार शुरू किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी में किसी को भी 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों में बहाए गए मुसलमानों के खून की पर्वाह नहीं है। वहीं ओवैसी ने चुनौती देते हुए कहा, “किसी माई के लाल में दम है जो मुझे यूपी आने से रोक सके, यूपी किसी के बाप का नहीं है”। ओवैसी ने सपा के चुनाव के दौरान अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को न निभाने की बात कही और बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने आगे कहा, “शामली में लूटा जा रहा है, दादरी में मुसलमानों को मार दिया, मुजफ्फरनगर में मां-बहनों का हुआ बलात्कार मगर किसी ने मदद नहीं की।” उन्होंने आगे कहा “इन्होंने क्या किया…? पांच लाख लेलो, 15 लाख लेलो… मुसलमानों के खून की कीमत बस इतनी है। इसलिए इस बार चुनाव में आप अपनी पार्टी को वोट करें।”

अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले ओवैसी ने राज्य में लोकप्रिय राजनीतिक दलों, विशेष रूप से सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा कि वे ‘‘सिर्फ चुनावों के दौरान ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों की वकालत करते हैं।’’ यहां एक चुनावी रैली में एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, ‘‘सभी दलों ने उत्तर प्रदेश में अल्संख्यकों, पिछड़ा वर्ग और वंचित तबके के महज वोट बैंक के रूप में देखा है।’’ सत्तारूढ़ पर चुटकी लेते हुए, उन्होंने कहा, ‘‘एक पार्टी जो खुद अपने परिवार से लड़ रही है, हमसे कैसे लड़ सकती है?’’ उन्होंने कहा, ‘‘मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी एआईएमआईएम को प्रदेश में नहीं चाहती है, जबकि हम अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, और सपा उन्हें सिर्फ वोटबैंक के रूप में देख रही है।’’

हैदराबाद आधारित नेता नेता ने टिप्पणी किया, पार्टियां अल्पसंख्यकों के दिलों में ‘‘भाजपा लहर’’ का डर बैठाकर वोट पाना चाहती हैं। ओवैसी ने सवाल किया, ‘‘पार्टियां विभिन्न तरीकों से अल्पसंख्यकों का विश्वास और वोट पाना चाहती हैं। लेकिन क्या वे अल्पसंख्यकों की बेहतरी की ओर जा रही हैं?’’ ओवैसी ने लोगों ने कहा कि वह एआईएमआईएम को वोट दें और ‘‘अपनी आवाज सुनाएं।’’ पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की है।

देखें असदुद्दीन ओवैसी के भाषण का वीडियो (Source: Youtube/Muslim Brotherhood)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 14, 2017 10:14 am