खानदानी झगड़े में खिसकती दिख रही सपा की बुनियाद

उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के राज में इटावा बहुत ही अहम जिले में गिना जाता रहा है। अखिलेश यादव के राज में भी इटावा का ये रुतबा कायम रहा। मुलायम राज में इटावा के लोग खुद को सबसे ऊपर समझते रहे हैं। इसी जिले की जसवंतनगर सीट से मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और उसके बाद ये शिवपाल की सीट हो गई। मुलायम ने जसवंतनगर में भाई शिवपाल के समर्थन में कहा कि अखिलेश जिद्दी हैं। कई बार वह बात सुन लेते हैं, कई बार नहीं सुनते। ऐसा कहते मुलायम भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि शिवपाल को वही सम्मान दीजिए, जो आप मुझे देते रहे हैं। दरअसल, जसवंतनगर एक ऐसी सीट है जिस पर पिछले चार दशक से ज्यादा में दो बार छोड़कर मुलायम का कब्जा रहा है। 1967 में पहली बार मुलायम यहां से चुनकर विधानसभा में पहुंचे। उसके तुरंत बाद 1969 में हुए चुनाव में उन्हें बिशंभर सिंह यादव ने पटकनी दी। 1980 में बलराम सिंह यादव ने उन्हें हराया। 1967 से 1993 तक यह सीट मुलायम सिंह को विधायक बनाती रही। 1996 से अभी तक यहां से शिवपाल सिंह यादव विधायक चुने जा रहे हैं।

इस बार के चुनाव में भाजपा ने बसपा से पिछला चुनाव लड़े मनीष यादव पर भरोसा जताया है। बसपा से दुर्वेश कुमार शाक्य और रालोद से जगपाल सिंह यादव लड़ रहे हैं।

सीधे तौर पर शिवपाल को यहां खास चुनौती नहीं दिखती है लेकिन अंदरखाने अखिलेश के समर्थक शिवपाल को चुनाव हराने की कोशिश में लगे हैं, ये बात जसवंतनगर की सड़कों पर कोई आम आदमी भी बता देगा।

बगल की इटावा की सीट पर अखिलेश वाली सपा ने मुलायम के खासमखास मौजूदा विधायक रघुराज शाक्य का टिकट काट दिया है। 2012 में रघुराज ने बसपा के महेंद्र सिंह राजपूत को हराया था। दिवंगत राजपूत 2002 और 2007 के चुनाव में साइकिल की सवारी करके ही विधानसभा पहुंचे थे। शाक्य का टिकट काटकर रामगोपाल के नजदीकी कुलदीप गुप्ता को लड़ाया जा रहा है। कुलदीप इटावा नगर पालिका चेयरमैन हैं। भाजपा ने यहां से सरिता भदौरिया और बीएसपी ने नरेंद्र चतुर्वेदी को प्रत्याशी बनाया है। यादव, मुसलमान और शाक्य के मजबूत आधार मतों पर यहां सपा का किला बहुत मजबूत रहा है। इस सीट पर 40 हजार मुसलमान वोट हैं। -नगरपालिका के चुनाव में कुलदीप ने नफीसुल आलम को हराया था। कुलदीप ने हिन्दू ध्रुवीकरण को अपने पक्ष में करके पालिका चेयरमैन की कुर्सी हथियाई।

वैसे भी इटावा सीट तय करेगी कि शिवपाल का अधिकार कुछ बचा हुआ है या रामगोपाल ने उसे लगभग खत्म कर दिया है। हालांकि, रामगोपाल ने नफीसुल को नगर पालिका चेयरमैन फिर से बनाने का वादा करके उन्हें कुलदीप के साथ लगा दिया है। इटावा और जसवंतनगर के अलावा सपा की तीसरी बुनियादी आधार सीट है भरथना। 1989 में जनता दल और उसके बाद 1991 में जनता पार्टी। फिर जब मुलायम ने सपा का 1992 में गठन किया तो उसके बाद से ये सीट उनकी परम्परागत सीट हो गई । साल 2007 मे मुलायम इस सीट से चुने गए और जब 2009 में लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद बसपा के शिवप्रसाद यादव ने उपचुनाव में यह सीट कब्जाई, लेकिन, 2012 के विधानसभा चुनाव में यहां सपा जीत गई।

भरथना इस बार पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया के बेटे कमलेश कुमार कठेरिया को सपा प्रत्याशी बनाया है। भाजपा से सावित्री कठेरिया और बसपा से राघवेंद्र गौतम प्रत्याशी हैं। राघवेंद्र के लिए प्रचार करने आई मायावती ने भरथना की रैली में कहा कि- ये दोनों एक दूसरे को हराएंगे । इसलिए सपा-कांग्रेस गठबंधन भी गया काम से।

इटावा जिले की हर विधानसभा सीट पर अखिलेश-रामगोपाल के समर्थक मुलायम-शिवपाल के समर्थकों को चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। इसीलिए मायावती का यह कहना कि ये दोनों एक दूसरे को हराएंगे, अगर मुसलमानों को समझ आ गया तो सपा की सबसे मजबूत बुनियादी ईंट इटावा में दरार पड़ सकती है। हो सकता है कि इस चुनाव में तीनों ही सीटें सपा के खाते में आ जाएं लेकिन, लंबे समय के लिए समाजवादी राजनीति का तगड़ा नुकसान होता साफ दिख रहा है क्योंकि, परिवार की लड़ाई की धुरी यही जिला है और यहां चुनाव तय करेंगे कि लड़ाई 11 मार्च के बाद कैसे आगे बढ़ेगी।

First Published on February 18, 2017 2:33 am