पिता ने नहीं दिया साथ तो दो बहनों ने छात्रवृति के पैसे से खुद बना लिया शौचालय, न मिस्त्री रखा, न मजदूर

झारखंड की राजधानी रांची से सटे जिले खूंटी के गनालोया गांव की दो बहनों ने देशभर के लिए मिसाल पेश की है। दोनों बहनों ने छात्रवृति से मिले पैसे से घर में शौचालय बना लिया। इस नेक काम में सरकारी मदद तो दूर अपने पिता ने भी साथ नहीं दिया। दरअसल, पुनिया नाम की लड़की की सहेलियों ने उससे पूछा था कि क्या तुम्हारे घर में शौचालय है, इससे उस वक्त तो पुनिया शर्मिन्दा हो गई थी लेकिन उसी वक्त उसने हालात बदलने की ठान ली थी। घर आकर उसने छोटी बहन सुमी से अपने इरादे का इजहार किया। इसके बाद दोनों बहनों ने शौचालय बनाने की ठान ली।

पुनिया कॉलेज में बीए की छात्रा है जबकि उसकी छोटी बहन अभी स्कूल जाती है। पुनिया को छात्रवृति में पांच हजार रुपये मिले थे जबकि छोटी बहन को चार हजार रुपये मिले थे। इस पैसे से पुनिया ने शौचालय निर्माण का काम तो शुरु कर दिया लेकिन पैसे कम पड़ रहे थे। इसलिए दोनों बहनों ने खुद ही राजमिस्त्री और मजदूर का भी काम किया।

प्रदेश 18 के मुताबिक पड़ोस में एक शौचालय बन रहा था जिसे देखकर दोनों बहनों ने अपना शौचालय बनाना शुरू कर दिया। अब भी कुछ पैसों की कमी पड़ रही थी जिसे उनकी मां ने पूरा कर दिया। घर खर्च के लिए बचाकर रखे तीन हजार रुपये उन्हों ने बोटियों को इस नेक काम के लिए सौंप दिया। लेकिन ताज्जुब की बात ये रही कि पिता ने न तो श्रमदान किया और न ही आर्थिक रूप से बेटियों को मदद की, बावजूद इसके दोनों बहनों ने मिसाल पेश करते हुए शौचालय बना डाला। अब पुनिया, उसकी बहन और मां को राहत है कि शौच जाने के लिए शाम ढलने का इंतजार नहीं करना पड़ता।

खुद राजमिस्त्री और मजदूर बनकर घर में शौचालय बनाने वाली पुनिया ढोढराय गांव की महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई है। पुनिया की उसकी उपलब्धि के लिए अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) ने बेहद गर्मजोशी के साथ फूल माला एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। अब पुनिया को शौचालय निर्माण अभियान का ब्रांड एंबेस्डर बनाने की तैयारी चल रही है।

First Published on January 15, 2017 11:12 am