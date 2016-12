दो नाबालिग लड़कों ने एक करोड़ की फिरौती के लिए तीन साल की बच्ची को अगवा किया, मोबाइल चार्जर से गला घोंटा, घर के पास ही तीन हफ्ते छुपाई रखी लाश

दक्षिणी मुंबई में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां दो नाबालिग लड़कों ने एक करोड़ रुपये की फिरौती के लिए साढ़े तीन वर्ष की एक बच्ची का कथित तौर पर अपहरण करने के बाद हत्या कर दी। पुलिस ने आज बताया कि घटना उस समय सामने आई जब नागपाड़ा क्षेत्र के हाजी कासम चॉल के काजीपुरा से बच्ची का शव टुकड़ों में बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को तड़के गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, बच्ची पांच दिसंबर से लापता थी और इस संबंध में उसके माता-पिता ने जे जे मार्ग पुलिस थाना में एक मामला दर्ज कराया था।

डीसीपी (जोन 1), मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि बच्ची के माता-पिता को अज्ञात लोगों ने फोन कर एक करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की थी। इतनी बड़ी राशि देने में असमर्थ पिता ने कथित अपहरणकर्ताओं को 28 लाख रुपये देने के लिए राजी हो गये थे। बाद में अपहरणकर्ताओं ने बच्ची के पिता को ठाणे में कलवा में फिरौती की राशि के साथ आने के लिए कहा। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बच्ची के पड़ोस में रहने वाले 16 वर्षीय एक लड़के को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की गई।

पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि इस लड़के ने 16 वर्षीय एक और लड़के के साथ मिलकर पांच दिसंबर को लड़की का अपहरण किया था और बाद में सेल फोन के चार्जर की तार से उसका गला घोंट दिया था। शर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों को तड़के गिरफ्तार किया गया था और मामले की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

First Published on December 26, 2016 8:53 am