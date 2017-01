20 करोड़ रुपये की कोकेन के साथ 3 विदेशी नागरिक गिरफ्तार, एक महिला तस्कर भी थी रैकेट का हिस्सा

दिल्ली पुलिस के नारकोटिक्स विभाग ने ड्रग्स के मामले में तीन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। मामले में गिरफ्तारी एक महिला और दो पुरुषों की हुई है। तीनों विदेशी वियतनाम के नागरिक हैं। पुलिस ने तीनों को 20 जनवरी को पहाड़गंज इलाके से गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक तीनों 20 जनवरी को ही इथोपियन एयरलाइंस के जरिेए दिल्ली पहुंचे थे और पहाडगंज के एक होटेल में मौजूद अपने वियतनामी दोस्त के कमरे में पहुंचे थे। इसी दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रेड कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

एनसीबी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 20 करोड़ की कीमत की 3 किलो कोकीन बरामद की गई है। एनसीबी डिप्टी डॉयरेक्टर राजेंद्र सिंह ने इस मामले जानकारी दी है। उनके मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि दक्षिणी अमेरिका के ड्रग्स तस्कर अफ्रीकी शहर लोम को ट्राजिंट पाइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बीते 2 हफ्ते में दूसरी बार नशीले पदार्थ लाने वाले एक ही रूट का इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक तस्कर गिरफ्तारी से बचने ते लिए लगभग आधी दुनिया का चक्कर लगाकर भारत पहुंच रहे हैं।

वहीं एनसीबी ने यह जानकारी भी दी है कि पेरु, कोलंबिया और बोलिविया से कोकीन की सप्लाई हो रही है। पकड़े गए आरोपी बीते 12 जनवरी को पेरू से चले थे और वहां से टोगो की राजधानी लोम गए थे। इसके बाद वहां से इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा गए और फिर वहां से वियतनाम आकर दिल्ली पहुंचे। इसके अलावा एनसीबी के मुताबिक ये लोग पहली बार दिल्ली आए हैं क्योंकि ड्रग माफिया हमेशा रूट भी बदलते हैं और कूरियर भी।

