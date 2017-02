नोबेल पुरस्‍कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्‍यार्थी के घर पर चोरी हुई है। चोर उनके घर से नोबेल पुरस्‍कार की प्रतिलिपि भी ले गए। जानकारी के अनुसार, सोमवार रात (6 जनवरी) को दक्षिण दिल्‍ली के कालकाजी में उनके अलकनंदा अपार्टमेंट में यह घटना हुई। उस समय सत्‍यार्थी घर पर नहीं थे। वे इस समय विदेश में हैं। चोर जेवरात और नकदी भी चुरा ले गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि सत्‍यार्थी को दिसंबर 2014 में बाल अधिकारों के काम करने पर नोबेल पुरस्‍कार दिया गया था। उन्‍हें यह सम्‍मान पाकिस्‍तान की मलाला युसुफजई के साथ संयुक्‍त रूप से प्रदान किया गया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 7, 2017 11:13 am