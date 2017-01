सिंगापुर में नौकरी दिलाने के नाम पर 15 लोगों से ठगे 30 लाख

सिंगापुर के होटलों में नौकरी दिलाने के नाम पर अट्टा की एक प्लेसमेंट एजंसी ने एक दर्जन से ज्यादा लोगों को 30 लाख रुपए का चूना लगाया है। फर्जीवाड़े के तहत प्लेसमेंट एजंसी संचालक ने नकली वीजा, नौकरी का नियुक्ति पत्र और हवाई जहाज का टिकट भी दे दिया था। 22 जनवरी को पीड़ित एयरपोर्ट पहुंचे, तो पता चला कि टिकट रद्द हो चुका है। तब ठगी का अहसास हुआ। इस बीच कई अन्य युवकों को भी एजंसी ने इसी तरह ठगा था। पीड़ितों ने थाना सेक्टर- 20 पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कार से मिले 1.75 लाख, चार घंटे बाद छूटा कारोबारी उप्र में चुनाव होने तक 50 हजार रुपए से ज्यादा नकदी ले जाने पर रोक के बीच सोमवार को पुलिस ने सेक्टर- 14ए के पास एक कार से 1.75 लाख रुपए की नकदी बरामद की। थाना सेक्टर- 20 पुलिस कार में बैठे व्यक्ति को शक के आधार पर थाने ले आई। करीब 4 घंटे की जांच पड़ताल के बाद बैंक से निकली गई रकम के साक्ष्य देने पर पुलिस ने कारोबारी को छोड़ दिया।

पुलिस के अनुसार गीता कॉलोनी निवासी जैन एंड संस का खाता नई दिल्ली के सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया में है। सोमवार को प्रतिष्ठान के मालिक बैंक से रुपए लेकर नोएडा आ रहे थे। बताया गया है कि बैंक आॅफ इंडिया के मैनेजर ने अपने लेटर हेड पर रुपए निकाले जाने की बात लिखकर पुलिस को दी।

First Published on January 24, 2017 2:09 am