Freedom 251 रुपए में फोन को सेल करने का दावा करने वाले कंपनी रिंगिंग बेल्स के निदेशक हुए गिरफ्तार

लोगों को महज 251 रुपए कीमत में ‘फ्रीडम251’ स्मार्टफोन देने की घोषणा करने वाली नोएडा की कंपनी रिंगिंग बेल्स के प्रबंध निदेशक मोहित गोयल को धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया। गाजियाबाद स्थित कंपनी, आयाम इंटरप्राइजेज ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि रिंगिंग बेल्स ने उसके साथ 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। इसी आधार पर गोयल को हिरासत में लिया गया है। गाजियाबाद के पुलिस उपाधीक्षक मनीष मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पूछताछ के लिए गोयल को हिरासत में लिया गया है।

प्राथमिकी में आयाम इंटरप्राइजेज ने दावा किया है कि गोयल और उसकी कंपनी के अन्य लोगों ने नवंबर, 2015 में फ्रीडम 251 की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने को प्रेरित किया। प्राथमिकी के मुताबिक, कंपनी का कहना है, हमने रिंगिंग बेल्स को आरटीजीएस के माध्यम से कई बार में 30 लाख रुपए दिए। लेकिन उसने हमें महज 13 लाख रुपए कीमत का सामान दिया। बाद में हमें सामान और नकद मिलाकर कुल 14 लाख रुपए वापस मिले। कंपनी के मालिकोंं का दावा है कि अपना बकाया 16 लाख रुपए मांगने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी।

गौरतलब है कि मोहित गोयल की कंपनी ने पिछले साल एलान किया था कि वह दुनिया में सबसे सस्ता स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने वाला है। पहले इसे बाजार में उतारने की तारीख पहले 28 जून तय की गई थी। बाद में इसे 30 जून कर दिया गया और फिर इसकी तारीख 6 जुलाई कर दी गई। लेकिन इसे लांच नहीं किया, जिससे गोयल के वादे पर लोगों को शक होने लगा था।

गौरतलब है कि इससे पहले मोहित गोयल ने दावा किया था कि कंपनी ने 25 लाख फोन बुकिंग का जो टारगेट तय किया था, वह पूरा हो चुका है। कंपनी अप्रैल तक ये फोन डिलिवर कर देगी। इससे पहले कंपनी ने 1 करोड़ फोन बुक करने की बात कही थी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि उन 75 लाख लोगों का क्‍या होगा, जिन्‍होंने फोन बुक कराया है? मोहित गोयल ने बताया कि नोएडा स्थित ऑफिस में अभी तक मोबाइल फोन बनाने का काम भी शुरू नहीं हुआ है। दूसरी ओर नोएडा के डीएसपी अनूप सिंह ने कहा, ‘अगर जरूरत पड़ी तो मोहित गोयल के डॉक्‍यूमेंट और पासपोर्स तब तक के लिए जब्‍त कर लिए जाएंगे, जब तक फोन की डिलिवरी का काम पूरा नहीं कर लिया जाता। घोटाले के आरोप लगने के बाद रिंगिंग बेल्‍स साफ कर चुकी है कि फोन डिलिवरी से पहले वह बुकिंग का पैसा नहीं लेगी।

First Published on February 24, 2017 12:33 am