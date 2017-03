Maharashtra Budget Session: महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरु

महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज यहां शुरू हो गया। मुंबई के महापौर पद के लिए अपने सहयोगी दल शिवसेना के साथ टकराव से बचने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा को सत्र के सुगमता से चलने की उम्मीद है। भाजपा ने बृहन्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में महापौर और उप महापौर पद के लिए अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करने का फैसला किया है जिससे दोनों भगवा दलों के बीच संबंधों में आये तनाव के कम होने की उम्मीद है। हाल ही में संपन्न बीएमसी चुनाव में भाजपा को शिवसेना से केवल दो सीट कम मिली है।

भाजपा(82 सीट) आठ मार्च को होने वाले महापौर पद के चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रही है जिससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना(84 सीट) देश के सबसे अमीर निकाय में दोनों पद कब्जाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र सुबह 11 बजे राज्यपाल सी विद्यासागर राव के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए बजट 18 मार्च को पेश किया जाएगा। अक्तूबर 2014 में सत्ता में आने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार तीसरी बार बजट पेश करेगी।

राज्य के संसदीय मामलों के मंंत्री गिरीश बापट ने कहा कि सत्र में 23 दिन कामकाज होगा और यह सात अप्रैल को समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के जवाब के बाद आठ और नौ मार्च को चर्चा होगी। शिवसेना के विधान परिषद के सदस्य अनिल परब ने कहा कि सत्र के दौरान उनकी पार्टी कृषि कर्ज माफी का मुद्दा उठायेगी।

इससे पहले शिवसेना ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में मेयर और डिप्टी-मेयर के पदों के लिए शनिवार (4 मार्च) को अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बीएमसी चुनावों के नतीजों में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। आठ मार्च को होने वाले मेयर और डिप्टी मेयर पदों के चुनाव के लिए शिवसेना की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा इस बात का संकेत है कि पार्टी भाजपा के साथ चुनाव बाद गठबंधन के पक्ष में नहीं है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता अनिल परब ने बताया कि विश्वनाथ महादेश्वर मेयर पद के लिए और हरेश्वर वर्लीकर डिप्टी-मेयर पद के लिए शिवसेना के उम्मीदवार होंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 6, 2017 10:56 am