VIDEO: महिला से बदसलूकी करते कैमरे में कैद हुआ TRS नेता, देखिए कैसे चप्पल से करना चाह रहा था हमला

सत्ता का नशा इंसान को अंधा कर देता है। क्या सही है और क्या गलत, लोग सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी, पद और नाम की ताकत दिखती है। हैदराबाद में इसी से जुड़ा मामला देखने को मिला है। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) से विधान परिषद सदस्य महिला से बदसलूकी करते कैमरे में कैद हो गया। वह उसे गालियां दे रहा था और बाद में चप्पल से हमला भी करना चाह रहा था। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

सोमवार दोपहर दो मिनट पांच सेकेंड्स की एक क्लिप सामने आई। टीआरएस नेता फारूख हुसैन उसमें एक महिला से बदतमीजी करते नजर आए। सोफे पर बनियान पहने वह महिला को गालियां दे रहे थे। यही नहीं, बाद में वह अचानक उठते हैं और चप्पल से उन्हें मारने की कोशिश करते हैं।

जानकारी के मुताबिक हुसैन जिस महिला पर हमला कर रहे थे, वह उनकी मकान मालकिन है। वह तकरीबन एक साल से घर खाली कराना चाह रही हैं, लेकिन नेता उसे खाली करने को राजी नहीं है। इतना ही नहीं, उसने छह महीनों से किराया नहीं चुकाया है। मकान मालकिन जब इस बात को लेकर उसके पास पहुंची और घर खाली करने के लिए बोली, तो वह बहस पर ऊतारू हो गया।

मामला बाद में और बढ़ गया। वह उन्हें गालियां देने लगा और बदतमीजी करने लगा। एक पल को तो यह नौबत भी आ गई थी कि उसने चप्पल फेंककर मारने की कोशिश की थी। देखिए क्या होता है इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में।

Telangana Rashtra Samithi (TRS) MLC Farooq Hussein caught on camera abusing and threatening landlady in Hyderabad pic.twitter.com/ZGjrtWrBnA

— TIMES NOW (@TimesNow) October 9, 2017