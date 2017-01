हैदराबाद में खुली देश की सबसे बड़ी शराब की दुकान, यहां मिलते हैं liquor के करीब 500 ब्रांड

हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके के पड़ोस में Tonique काफी चर्चाओं में है। माना जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा शराब का स्टोर है। अंग्रेजी अखबार द हिंदु के मुताबिक, 1500 वर्ग मीटर में फैले इस स्टोर में वाइन और स्प्रिट के करीब 500 ब्रांड हैं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर अनित रेड्डी ने कहा कि वह लोगों को एक अलग अनुभव देना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में शराब का 12,500 करोड़ रुपए का बाजार है, जिसमें से इंपोर्टेड शराब की 200 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है।

Tonique स्टोर दो मंजिला है, जिसके फ्रंट में चमचमता शीशा लगा है। यह दिखने में बिलकुल भी किसी शराब की दुकान जैसा नहीं लगता। दुकान में आए एक खरीदार ने King George V की बोतल को उठाया और रखकर चला गया, जिसकी कीमत 86 हजार रुपए थी। हालांकि कई लोग यहां से शराब खरीद भी रहे हैं। ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स के एक डीलर श्रवण रेड्डी ने यहां से 27000 रुपए की शराब खरीदी। दक्षिण अफ्रीकी वाइन, एक Jagermeister liqueur और कुछ अन्य बोलत खरीदने वाले श्रवण ने कहा कि यह काफी अनोखा है, मानों आप किसी मॉल में आए हों जहां आपकी पसंद की हर चीज उपलब्ध है।

एमडी अनित रेड्डी ने बताया कि फिलहाल उनके स्टॉक में करीब 500 ब्रांड हैं लेकिन महीने के आखिरी तक यह संख्या 1100 हो जाएगी, जिसमें सभी टॉप 50 ब्रांड और हर तरह की वैराइटी शामिल होगी। स्टोर को जहां देश में अपनी तरह की सबसे बड़ी दुकान बताया जा रहा है, वहीं इसकी तुलना वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से भी की जा रही है। बता दें कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डस की लिस्ट में अमेरिका के कोलोराडो में स्थित Daveco Liquors को दुनिया का सबसे बड़ा लिकर स्टोर का दर्जा हासिल है, जो 1,00,073 वर्ग मीटर में फैला है।

First Published on January 13, 2017 10:34 am