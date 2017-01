चाइल्ड पोर्न मामले में इंटरपोल से संपर्क करेगी तेलंगाना पुलिस

तेलंगाना पुलिस यहां कथित रूप से चाइल्ड पोर्न सामग्री इंटरनेट पर डालने के आरोप में गिरफ्तार अमेरिकी नागरिक की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी पाने के लिए इंटरपोल और अमेरिकी दूतावास से संपर्क करने की योजना बना रही है। पुलिस इस सिलसिले में कुछ भारतीयों के शामिल होने की भी जांच कर रही है।

तेलंगाना सीआइडी की पुलिस महानिरीक्षक सौम्या मिश्र ने बुधवार को बताया, ‘हम इंटरपोल और अमेरिकी दूतावास से पत्र लिख कर उसकी पृष्ठभूमि संबंधी सूचनाएं साझा करने का अनुरोध करेंगे। उनकी बाद में पुष्टि की जाएगी।’ हैदराबाद में जिस आइपी एड्रेस से चाइल्ड पोर्न सामग्री साझा की जा रही थी, उसके बारे में इंटरपोल से मिली सूचना के आधार पर सीआइडी की टीम ने जोन्स को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक लैपटॉप बरामद किया। लैपटॉप में चाइल्ड पोर्न वीडियो और तस्वीरों सहित कुल 29,288 सामग्री थी।

सीआइडी ने पाया कि फाइलें साझा करने वाली वेबसाइट गीगा ट्राइब की 497 प्रोफाइल और 24 ट्विटर हैंडल थे जिनके माध्यम से वह जुड़ा हुआ था और चाइल्ड पोर्न साझा करता था।मिश्र ने कहा, ‘हमने उसके आवास से बहुत कुछ बरामद किया है…. उसके लैपटॉप से चाइल्ड पोर्न के 29 हजार से ज्यादा वीडियो क्लिप और तस्वीरें मिली हैं। वयस्क पोर्न सामग्री से भरा एक हार्डडिस्क और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है।’इन तमाम सबूतों के मद्देनजर पुलिस जोन्स के खिलाफ अपना मामला मजबूत होने को लेकर आश्वस्त है। अधिकारी ने कहा, जोन्स अविवाहित है और उसने कबूल किया है कि शुरुआती दिनों से ही उसे चाइल्ड पोर्न देखने की आदत है। वह इन्हें डाउनलोड करता, देखता और साझा करता है। सौम्या मिश्र ने कहा, ‘उसने स्वीकार किया है कि वह लंबे समय से ऐसा कर रहा है। वह पांच साल से हैदराबाद मेंं रह रहा है और ऐसा करता रहा होगा। उसने क्या-क्या किया है…. यह सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की विस्तृत जांच करके हम पता लगाएंगे और जांच करेंगे कि इसमेंं भारत से कौन-कौन उसके साथ सहयोग कर रहा था। तभी अपराध की गंभीरता का पता चलेगा।’

सीआइडी अधिकारियों का कहना है कि भारत में उसकी गतिविधियों के संबंध में आगे की जांच जारी है। ट्विटर हैंडल और गीगा ट्राइब प्रोफाइलों की जांच की जा रही है और उनमें से कोई भारतीय है या नहीं, यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।उन्होंने कहा, ‘हम जानना चाहते हैं कि भारत से भी कितने लोग ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं और यदि वे तेलंगाना से हैं, तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। यदि उनमें से कोई देश के अन्य हिस्सों से है, तो हम अन्य राज्यों की पुलिस के साथ सूचनाएं साझा करेंगे।’ उन्होंने कहा, ‘हमारी जांचों के मुताबिक वह हैदराबाद से अकेले काम कर रहा था। वह अपने आवास से ही यह सब कुछ कर रहा था, कार्यालय से नहीं। लेकिन वह आॅनलाइन इसे कई लोगों के साथ साझा कर रहा था।’

अधिकारियों ने कहा, ‘हमें पता लगाने का प्रयास करेंगे कि वे कौन लोग हैं, यदि वे भारत के निवासी हैं, तो आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’ उन्होंने कहा, ‘हम इसकी जांच कर रहे हैं और पता कर रहे हैं कि वे कौन हैं…. अन्य देशों के नागरिक भी हो सकते हैं…. हमें उनके असली पते मालूम करने होंगे और उनका पता लगाना होगा।’ आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं और कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल जोन्स न्यायिक हिरासत में चंचलगुड़ा केंद्रीय कारागार में बंद है।

आर्म्स एक्ट में बरी हुए सलमान खान ने फैन्स का किया शुक्रिया अदा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 19, 2017 2:18 am