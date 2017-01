नाबालिग लड़के के साथ डेढ़ महीने तक गाड़ी और घर में रेप करते रहे 4 युवक, बनाया वीडियो

हैदराबाद में एक नाबालिग लड़के से रेप और उसका वीडियो बनाने का चौंका देने वाला मामला सामना आया है। हैदराबाद के जमाल कालोन के ओल्ड मालाकपेट में चार युवाओं ने एक 13 साल के लड़के के साथ करीब डेढ़ महीने तक रेप किया है। जब पीड़ित ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो उत्पीड़कों ने उसका वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने की धमकी दी। पीड़ित के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आपराधिक उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों लड़कों की उम्र 15 से 16 वर्ष के बीच बताई जा रही है।

डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक चंदेरघाट पुलिस ने कहा कि पीड़ित के साथ डेढ़ महीने से ज्यादा समय से रेप हो रहा था। उन्होंने बताया कि चारों आरोपी लड़के पीड़ित को कालोनी में पार्क एक गाड़ी में ले जाते थे और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देते थे। यही नहीं घर में परिवारवालों के नहीं होने पर आरोपी पीड़ित को अपने घर भी नहीं ले जाते थे।

जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने लड़के के साथ की गई इस शर्मनाक घटना की तस्वीरें भी ली थी और व्हॉट्सऐप और सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देकर बुलाते थे। इन सबसे डरकर पीड़िता वहां पहुंच जाता था, जहां आरोपी उसे बुलाते थे। उन्होंने बताया कि पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है और आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 और पॉस्को एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।

गौरतलब है कि जॉर्जिया में एक महिला को बेटी के बॉयफ्रेंड से रेप करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। महिला ने 13 साल के लड़के के साथ उस समय रेप किया जब वह रात में उससे मिलकर घर से निकल रहा था। रेप के आरोप के अलावा महिला पर लड़के को लेकर एक दोस्त के अभद्र चैट करने का भी मामला सामने आया था।

First Published on January 31, 2017 10:38 am