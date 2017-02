आंध्र प्रदेश स्पीकर ने कार से की महिलओं की तुलना, कहा- घर में पार्क कर के रखोगे तो नहीं होंगे रेप

आंध्र प्रदेश विधानसभा के स्पीकर के शिव प्रसाद ने महिलाओं को लेकर विवादास्पद बयान दिया है हालांकि बाद में वो अपनी बात पर सफाई भी देते दिखे। आंध्र प्रदेश में सत्ताधारी तेलगु देशम पार्टी के नेता शिव प्रसाद ने कहा कि अगर महिलाओं की तुलना कार से करते हुए कहा कि अगर कार को खरीदकर गैराज में रख दिया जाए तो दुर्घटना का डर नहीं रहता। ऐसा पहले समय में होता था जब महिलाएं घर में रहती थीं और कई तरह के खतरों से भी बची रहती थीं। हम महिलाओं को कार की तरह घर में पार्क कर रखें तो उनके साथ रेप नहीं होगा।लेकिन आज वह पढ़ लिखकर बाहर जाती हैं तो छेड़छाड़ और रेप आदि घटनाओं का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। अगर वह घर से न निकलतीं तो ऐसा खतरा नहीं रहता।

अपने चार मिनट के भाषणा में महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि आप कार खरीदते हैं, जब आप उसे गैराज में पार्क कर रखते हैं तो दुर्घटना की संभावना नहीं होती, है न? जब आप उसे बाहर बाजार या सड़क पर ले जाते हैं तो दुर्घटना हो सकती है। 50 की रफ्तार में दुर्घटना होने की संभावना कम होती है लेकिन सौ की रफ्तार पर ये बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि पहले जब महिलाएं घर में रहती थीं वो हर तरह के अपराधों से बची रहती थीं सिवाय भेदभाव के, लेकिन आज महिलाएं समाज में बाहर जा पा रही हैं क्योंकि वे अच्छी शिक्षा पा रही हैं, नौकरी और व्यापार कर रही हैं। छेड़छाड़, शोषण, रेप, अपहरण की घटनाएं केवल तभी होती हैं जब महिला समाज में जाती है, अगर महिला घर से बाहर न निकले तो ये घटनाएं नहीं होंगी। हालांकि बाद में जब उन्हें अहसास हुआ कि वह गलत बोल गए हैं तो उन्होंने कहा कि मेरा मतलब महिलाओं को घर में रखने से नहीं था। उन्हें पढ़ना-लिखना और नौकरी करनी चाहिए लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए खुद भी कदम उठाने चाहिए।सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में आयोजित तीन दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देशभर से दस हजार महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। इनमें महिला विधायक, सांसद, प्रातिष्ठित महिलाएं, व्यापार जगत की महिलाएं शामिल हैं। इतनी बड़ी महिला कांन्फ्रेंस में ऐसी बात करने पर स्पीकार के खिलाफ विवाद बढ़ सकता था हालांकि उन्होंने इसे संभाले की कोशिश की लेकिन अभी ये मामला पूरी तरह ठंडा नहीं पड़ा है।

First Published on February 12, 2017 12:12 am