हैदराबाद पुलिस ने खुद को भगवान बताकर लोगों के कष्टों को दूर करने की बात कहकर महिलाओं का यौन शोषण करने और उनसे लाखों पैसे ऐंठने के आरोप में एक ज्योतिषी को गिरफ्तार किया है। बुधवार को पुलिस ने तेलुगु टीवी एस्ट्रोलॉजर नरसिम्हा चारयुलु को गिरफ्तार किया। इस मामले की जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पराकसम का रहने वाला आरोपी शादीशुदा जिंदगी में चल रही परेशानियों को दूर करने का दावा करके महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। मीरपेट स्पेशल ऑपरेशन टीम द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी की गई है।

टीम के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी केवल दसवीं पास है। तेलुगु टीवी पर एस्ट्रोलॉजर शो मिलने के बाद वह काफी लोकप्रिय हुआ था और वह दावा करता था कि अपनी विद्या से वह स्वास्थ्य, धन और शादीशुदा जिंदगी की सभी परेशानियों को दूर कर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एलबी नगर के डीसीपी एम वेंक्टेश्वर राव ने बताया कि आरोपी महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर लाखो पैसे लूटता था। एक महिला द्वारा आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी मामला दर्ज कराया गया था।

Hyderabad: Astrologer Swami Narasimha Charyulu arrested on charges of cheating. Fake pistol, gold jewelry, laptops and Rs 50 Lakhs seized pic.twitter.com/F6gBOuu24r

