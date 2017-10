तेलंगाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चार माह के मासूम बच्चे को 16 घंटे के अंदर किडनैपरों से छुड़ा लिया। तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में दो किडनैपर को गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को उसके परिजनों को सौंप दिया। शहर में किडनैपिंग का यह तीसरा मामला है, जिसमें तेलंगाना पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने बताया कि बुधवार रात 2 बजे मो. मुस्ताक-ऑटो ड्राइवर (42) और उसका दोस्त मो. यूसूफ- रसोइया (25) ने हबीबनगर से बच्चे को किडनैप कर लिया था।

4 माह का मासूम फैजन खान जब अपनी मां के बगल में सो रहा था, तब किडनैपरों ने उसे उठा लिया। जब सुबह 4 बजे उसकी मां हुमैरा बेगम सोकर उठी तो अपने बेटे को न पाकर हैरान हुई। उसने नजदीकी नंपली पुलिस स्टेशन में बच्चे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला। जिसमें दो अज्ञात अपराधियों का देखा गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस समझ गई यह किडनैपिंग का मामला है। उसने अपराधियों की तलाश शुरु कर दी।

इस मामले में पुलिस को स्थानीय लोगों से काफी मदद मिली। सूचना के आधार पर पता चला कि मो. मुस्ताक का घर अघापुरा स्थित दरगाह शाह खामोश के निकट है। पुलिस लगातार मुस्ताक के घर नजर बनाए रखी। शाम 6 बजे करीब पुलिस ने मुस्ताक को धर-दबोचा। इसके साथ ही पुलिस ने बच्चे को सही सलामत छुड़ा लिया।

This #photo in @TelanganaToday of a baby smiling at cops who rescued him from his kidnappers in #Hyderabad is so cute! #WorldSmileDay pic.twitter.com/szHHyPz2qh

— Dennis Marcus Mathew (@dennismarcus) October 6, 2017