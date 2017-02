तेजस्वी यादव ने बीजेपी MLA को पहनाया कुर्ता-पायजामा, 4 महीने से हाफ पैंट में आते थे विधानसभा

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को बिहार के लौरिया से भाजपा विधायक विनय बिहारी को कुर्ता-पायजामा पहनाया। दरअसल भाजपा विधायक पिछले चार महीनों से कुर्ता पायजामा नहीं पहन रहे थे। वो विधानसभा में भी सिर्फ बनियान और हाफ पैंट में आते थे। उन्हें विधानसभा में दंडवत करते हुए जाते भी कई बार देखा गया। इसकी वजह थी उनके इलाके में सड़का का ना बनना। एक सवाल के जवाब में विनय बिहारी ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार ने उनके क्षेत्र में सड़क निर्माण कराने का वादा किया था लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी है जब तक इनके क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य शुरु नहीं हो जाता वो कुर्ता-पायजामा नहीं पहनेंगे और अर्धनग्न रहेंगे। बिहार के उपमुख्यमंत्री और राज्य पथ निर्माण विभाग के मंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को भाजपा विधायक विनय बिहारी से मुलाकत की और उनके विधानसभा क्षेत्र में 37 किलोमीटर सड़क के लिए 80 करोड़ की लागत राशि की स्वीकृति प्रदान की। जिसके बाद तेजस्वी ने खुद अपने हाथों से विनय बिहारी को कुर्ता और पायजामा पहनाया।

बता दें पिछले चार महिनों से विनय बिहारी बनियान और निक्कर में रह रहे थे। वर्तमान बजट सत्र में भी वो दंडवत होकर सदन पहुंच रहे थे। विधानसभा में उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत नहीं थी। हालांकि सदन में उनकी हाजिरी लगती थी। अब विनय बिहारी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए बिहार सरकार के पूर्व कला संस्कृति मंत्री विनय बिहारी ने कहा था कि जब तक उनके क्षेत्र की सड़कों को बनवा नहीं लेंगे तब तक वे गांधी जी की तरह जीवन व्यतीत करेंगे।

भाजपा विधायक विनय बिहारी पश्चिम चंपारण जिले के मनुआपुल से योगापट्टी होते हुए नवलपुर रतवल चौक के साथ-साथ अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण 44 किलोमीटर लंबी सड़क बनवाने के लिए अपील कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इसके लिए वो कई पत्र लिख चुके हैं। इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दी जा चुकी है। बता दें 26 नवंबर 2013 को एक रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सड़क को स्टेट हाईवे बनाने का वादा किया था लेकिन इतने महिने बीत जाने के बाद भी वादे की तरफ ध्यान नहीं दिया गया।

First Published on February 28, 2017 11:22 am