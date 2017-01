पत्नी दोस्तों को सोशल साइट्स पर देती थी निजी जानकारियां, पति ने हत्या करने के बाद की खुदकुशी

आपसी झगड़ों और निजी मामलों की जानकारी सोशल मीडिया पर दोस्तों को देने पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मंगलवार रात (17 जनवरी) पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद भी पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। मामला पुणे से 12 किमी दूर हदपसर के शिवपार्क अपार्टमेंट का है। खुदकुशी से पहले इंजीनियर राकेश गंगुर्डे (34) ने एक स्यूसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने कहा कि उसकी पत्नी सोनाली (28) से सोशल मीडिया पर शादी और निजी मामलों की जानकारी दोस्तों को देने पर कहासुनी होती थी।

नासिक के सतना तालुका के रहने वाले राकेश की शादी चार साल पहले सोनाली से हुई थी। दंपति के कोई संतान नहीं थी। एमबीए और बीएससी ग्रेजुएट राकेश स्वरगेट की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। एक महीने पहले उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें सूरत की एक कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई थी। कंप्यूटर्स में बीई सोनाली एक गृहणी थीं।

सोनाली का भाई हर्षल पवार ने बुधवार की शाम 5 बजे पुलिस को फोन कर बताया कि नासिक से उसकी मां सोनाली को दोपहर से फोन मिला रही है, लेकिन फोन लग नहीं रहा है। पवार ने भी सोनाली और राकेश का नंबर मिलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पवार और उनके चचेरे भाई प्रशांत राकेश के फ्लैट पहुंचे और एक चाबी बनाने वाले को खबर दी। फ्लैट अंदर से बंद था, इसलिए पवार ने छोटे हथौड़े से खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसियों ने पुलिस को खबर करने को कहा। इसके बाद पुलिस ने आकर दरवाजा तोड़ा।

असिस्टेंट इंस्पेक्टर किरण लोंढे ने टाइम्स अॉफ इंडिया को बताया कि घटनास्थल से एक नोट बरामद हुआ है, जिसमें लिखा है कि दंपति खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन रिश्ते तब बिगड़े जब सोनाली फैमिली प्लानिंग और निजी मामलों की जानकारियां दोस्तों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देने लगी।

लोंढे ने बताया कि राकेश ने सोनाली की गला घोंटकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद भी पंखे से लटककर जान दे दी। इस नोट में उसने खुद को अपराध का जिम्मेदार बताया है। वहीं सोनाली के परिवार को भी उनके बिगड़ते रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शवों को पोस्ट मॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

