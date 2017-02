तमिलनाडु: महाशिवरात्रि आज,कोयंबटूर में शिव की 112 फुट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाशिवरात्रि के मौके पर 112 फुट की शिव की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए शुक्रवार शाम को कोयंबटूर पहुंचेंगे। पीएम मोदी शिव की इस प्रतिमा का अनावरण ईशा योग सेंटर में करेंगे। पीएम मोदी की कोयंबटूर यात्रा के लिए जिला प्रशासन तैयारी में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए शहर और राज्य में पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। जहां पर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, वह केरल पर्वत रेंज के पास स्थित है, ऐसे में उग्रवादियों और माओवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। शिव की इस 112 फुट की प्रतिमा को ईशा फाउंडेशन ने कोयंबटूर में बनाया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिव की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंच रहे पीएम मोदी का काले झंडों से स्वागत हो सकता है। पीएम मोदी के विरोध का फैसला स्थानीय जनजाति और पर्यावारण कार्यकर्ताओं ने मिलकर किया है। इनका आरोप है कि फाउंडेशन ने प्रतिमा बनाने के लिए जंगल के अंदर काफी बड़ी जमीन पर अतिक्रमण किया है। एक सप्ताह पहले मद्रास हाई कोर्ट में फाउंडेशन के खिलाफ याचिका भी दाखिल की गई थी।

रिपोर्ट्स में विरोध करने वाले लोगों के हवाले से लिखा गया है कि ईशा फाउंडेशन ने हिल एरिया कंजर्वेशन अथॉरिटी से मंजूरी लिए बिना इलाके में बड़े स्तर पर निर्माण कार्य करके नियमों का उल्लंघन किया है। हिल एरिया कंजर्वेशन अथॉरिटी पहाड़ी इलाकों में किसी भी तरह के निर्माण कार्य को मंजूरी देने या ना देने के लिए जिम्मेदार है। इस मामले को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संज्ञान में भी लाया गया है। याचिककर्ताओं ने ग्रीन ट्रिब्यूनल से अंतरिम आदेश की मांग की थी कि फाउंडेशन के महाशिवरात्री आयोजन पर रोक लगाई जा सके। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इस इलाके में रोजाना दिन और रात में साधन आते-जाते रहते हैं। इससे जंगल के जानवरों में सही नहीं है। इसके लिए फाउंडेशन ने विन विभाग से कोई मंजूरी भी नहीं ली है। हालांकि, फाउंडेशन का कहना है कि उन्होंने यह निर्माण नियमों के मुताबिक किया है।

पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए इलाके से गली के कुत्तों को पड़ा जा रहा है और उन्हें नगर निकाय के डॉग शेल्टर में बंद किया जा रहा है। इन कुत्तों को तीन-चार दिन बंद रखा जाएगा।

First Published on February 24, 2017 11:55 am