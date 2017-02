पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले चला आवारा कुत्तों की ‘गिरफ्तारी’ का अभियान, चार दिन रखे जाएंगे ‘नजरबंद’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयंबटूर में महाशिवरात्रि के मौके पर 112 फुट की शिव की प्रतिमा का शुक्रवार को अनावरण करेंगे। इस दौरान वे दो घंटे कोयंबटूर में रहेंगे। शिव की इस प्रतिमा का अनावरण ईशा योग सेंटर में किया जाएगा। पीएम मोदी की कोयंबटूर यात्रा के लिए जिला प्रशासन तैयारी में लगा हुआ है। पीएम की यात्रा को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। पीएम मोदी के ईशा योग सेंटर जाने वाले रास्ते से गली के कुत्तों को पकड़ा जा रहा है। बुधवार शाम से कुत्तों को पकड़ने वाली टीम इस काम में लगी हुई है, कुत्तों को पकड़कर निकाय के डॉग शेल्टर में रखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि ऐसा जिला प्रशासन के कहने पर किया जा रहा है। इन कुत्तों को एयरपोर्ट रोड और नजदीकी इलाकों से पकड़ा जा रहा है। कुत्तों को करीब तीन-चार दिन शेल्टर में बंद रखा जाएगा।

पीएम मोदी ने शिवरात्री के मौके पर ट्वीट करके लोगों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने ट्वीट किया है, ‘महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।’

ईशा फाउंडेशन कोयंबटूर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए शहर और तमिलनाडु-केरल सीमा पर पांच स्तरीय सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। यह जगह पश्चिम घाट पर स्थित है। इसके नजदीक केरल की पर्वत माला भी है। पुलिस का कहना है कि राज्य की सीमा पर अतिरिक्त पुलिसबल को तैनात किया जाएगा, ताकि राज्य की सीमा से उग्रवादी और माओवादी घुसपैठ ना कर सकें।

मानव अधिकार संस्थाओं, कई राजनीतिक पार्टियों, किसानों और जनजाति संस्थाओं के होने वाले विरोध को देखते हुए भी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। इस प्रतिमा का चेहरा अतिक्रमण की भूमि पर बनाया गया है, इसको लेकर भी विरोध हुआ था। वहीं चेन्नई में सीपीआई(एम) और सीपीआई ने इस प्रतिमा को लेकर कई आरोप लगाए हैं, साथ ही कहा है कि यहां पीएम मोदी को यात्रा नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी सुलुर एयरपोर्ट पर शाम 5.30 बजे पहुंचेंगे और फिर ईशा फाउंडेशन के लिए हेलिकॉप्टर के जरिए जाएंगे।

First Published on February 24, 2017 10:59 am