तमिलनाडु में लंबे समय से सत्‍ता को AIADMK के भीतर लेकर चल रही खींचतान में शशिकला खेमा जीत गया है। पार्टी महासचिव शशिकला द्वारा नामित ई. पलानीसामी तमिलनाडु के सातवें मुख्‍यमंत्री बन गए हैं। उन्‍होंने गुरुवार शाम पौने पांच बजे गवर्नर सी. विद्यासागर राव के हाथों पद और गोपनीयता की शपथ ली। पलानीसामी के साथ 30 अन्‍य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया है। जयललिता और शशिकला, दोनों के करीबी रहे पलानीसामी के बाद 124 AIADMK विधायकों का समर्थन था, जिसे देखने के बाद राज्‍यपाल ने उन्‍हें सरकार बनाने का न्‍योता दिया। पलानीसामी ने गुरुवार सुबह राज भवन जाकर राज्‍यपाल से मुलाकात की थी और उन्‍हें 31 मंत्रियों की सूची सौंपी थी जो तमिलनाडु कैबिनेट का हिस्‍सा होंगे।

पलानीसामी ने पन्‍नीरसेल्‍वम के शिक्षा मंत्री के. पंडियाराजन को छोड़कर बाकी सभी मंत्रियों को बरकरार रखा है। पंडियाराजन ने पाला बदल लिया था, वह अब पन्‍नीरसेल्‍वम खेमे में है। इसके अलावा, पन्‍नीरसेल्‍वम के ज्‍यादातर विभाग पलानीसामी ने अपने पास रखे हैं। नई सरकार में AIADMK के वरिष्‍ठ नेता दिंदिगुल श्रीनिवासन नंबर 2 और सेनगोट्टैयां नंबर 3 की हैसियत में होंगे।

ये हैं तमिलनाडु सरकार के मंत्री और उनके विभाग:

K Palaniswami, Chief Minister

C Sreenivasan, Minister of Forests

KA Sengottaiyan, Minister for School Education & Sports and Youth Welfare

K Raju, Minister for Cooperation

P Thangamani, Ministry for Electricity, Prohibition and Excise

SP Velumani, Minister for Municipal Administration and Rural Development, Implementation of Special Programme

D Jayakumar, Minister for Fisheries

CV Shanmugam, Minister for Law, Courts and Prisons

KP Anbalagan, Minister for Higher Education

V Saroja, Minister for Social Welfare and Nutritious Noon Meal Programme

MC Sampath, Minister for Industries

KC Karuppanan, Minister for Environment

R Kamaraj, Minister for Food & Civil Supplies

OS Manjan, Minister for Handlooms and Textiles

K Radhakrishnan, Minister for Housing and Urban Development

Dr C Vijaya Baskar, Minister for Health and Family Welfare

R Doraikkantu, Minister for Agriculture

Kadambur Raju, Minister for Information and Publicity

RB Udhaykumar, Minister for Revenue

N Natarajan, Minister for Tourism

KC Veeramani, Minister for Commercial Taxes

KT Rajenthra Bhalaji, Minister for Milk and Dairy Development

P Benjamin, Minister for Rural Industries

Dr Nilofer Kafeel, Minister for Labour

MR Vijayabaskar, Minister for Transport

M Manikandan, Minister for Information Technology

VM Rajalakshmi, Minister for Adi Dravidar and Tribal Welfare

G Baskaran, Minister for Khadi and Village Industries Board

S Ramachandran, Minister for Hindu Religious and Charitable Endowments

S Valarmathi, Minister for Backward Classes and Minorities Welfare

P Balakrishna Reddy, Minister for Animal Husbandry

इदापदी पलानीसामी के बारे में जानिए 5 महत्वपूर्ण बातें

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 16, 2017 6:31 pm