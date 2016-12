नसबंदी के बाद गर्भवती होने पर मुआवजा देने का आदेश

जिला उपभोक्ता अदालत ने जिला सरकारी मातृत्व व बाल अस्पताल को आदेश दिया है कि एक महिला को डेढ़ लाख रुपए का मुआवजा दे, जो इस अस्पताल में 2007 में नसबंदी के बावजूद गर्भवती हो गई। जिला उपभोक्ता समाधान मंच के अध्यक्ष जयचंद्रन और इसके सदस्यों राकेश और शिवशंकरी ने मंगलवार को जिले की जयसुधा की याचिका पर आदेश पारित किया। मंच ने अपने आदेश में कहा कि परिवार नियोजन के बावजूद याचिकाकर्ता गर्भवती हो गई और यह सेवा में कमी का मामला है। मंच ने कहा कि गर्भवती होने के कारण हुई वेदना के लिए उसे 50 हजार रुपए, सेवा में कमी के लिए 50 हजार रुपए का मुआवजा और अदालती खर्च के तौर पर पांच हजार रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए।

इसने कहा कि सरकारी मातृत्व व बाल अस्पताल के प्रबंधन को एक महीने के अंदर मुआवजे का भुगतान करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2004 में उसकी शादी हुई और दो बच्चों के जन्म के बाद मई 2007 में उसका परिवार नियोजन (आॅपरेशन) हुआ। बहरहाल, उसने दावा किया कि सर्जरी बेकार हो गई और वह फिर से गर्भवती हो गई।और उसे मानसिक वेदना के दौर से गुजरना पड़ा।

राष्ट्रपति ने मंज़ूर किया नजीब जंग का इस्तीफा; अनील बैजल हो सकते हैं दिल्ली के नए उपराज्यपाल

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 29, 2016 1:48 am