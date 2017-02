शशिकला पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आय से अधिक संपत्ति मामले में निर्णय तय करेगा राजनीतिक भविष्य

मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ओ पन्नीरसेल्वम के साथ उलझीं अन्नाद्रमुक महासचिव वीके शशिकला के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाला सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला मंगलवार को आ सकता है। इस बीच सोमवार को अटार्नी जनरल ने राज्यपाल को राय दी है कि शशिकला और पन्नीरसेल्वम के दावों की पुष्टि के लिए विधानसभा का विशेष सत्र एक हफ्ते में बुलाकर शक्ति परीक्षण कराएं। वहीं अन्नाद्रमुक के 119 विधायकों ने मद्रास हाईकोर्ट से कहा है कि उन्हें बंधक बनाकर नहीं रखा गया है। अदालत अन्नाद्रमुक के दो विधायकों की पेशी की मांग संबंधी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होने वाले मामलों की सूची के मुताबिक आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला के भविष्य को बनाने या बिगाड़ने वाला फैसला सुबह साढ़े दस बजे आने की संभावना है। न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ विभिन्न अपीलों पर मंगलवार को अपना आदेश सुनाएगी। हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता और उनकी प्रमुख सहयोगी वीके शशिकला को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसके बाद कर्नाटक सरकार और अन्य ने इस फैसले को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी।

जयललिता का निधन हो जाने के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त हो जाएगी लेकिन शशिकला, उनके रिश्तेदार वीएन सुधाकरण और इलावरासी पर कोई फैसला आ सकता है। चारों को निचली अदालत ने दोषी साबित किया था। लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। लंबे समय तक जयललिता की साथी रहीं शशिकला का राजनीतिक भविष्य पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। पांच फरवरी को अन्नाद्रमुक विधायक दल की नेता चुनी गईं शशिकला दोषसिद्धि की स्थिति में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगी। इस तरह मुख्यमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा पर पानी फिर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के संभावित आदेश की जानकारी ऐसे दिन मिली है, जब अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सोमवार को तमिलनाडु के राज्यपाल सी विद्यासागर राव को सलाह दी है कि शशिकला और कार्यवाहक मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम में से किन्हें अन्नाद्रमुक विधायकों का बहुमत प्राप्त है, यह तय करने के लिए विधानसभा का सत्र एक हफ्ते के अंदर बुलाकर शक्ति परीक्षण कराया जाए। सूत्रों ने बताया कि रोहतगी ने कहा है, ‘उन्हें (राज्यपाल को) एक हफ्ते के अंदर विशेष सत्र बुलाना चाहिए और शक्ति परीक्षण कराना चाहिए जैसा कि जगदंबिका पाल प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था।’

अटार्नी जनरल ने जगदंबिका पाल से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के 1998 के फैसले का हवाला दिया। तब शीर्ष अदलात ने आदेश दिया था कि दो दावेदारों पाल और कल्याण सिंह में किन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए बहुमत प्राप्त है, यह तय करने के लिए सदन में शक्ति परीक्षण कराया जाए।यदि राज्यपाल अटार्नी जनरल की राय से आगे बढ़ते हैं तो प्रतिद्वंद्वी अन्नाद्रमुक गुटों के बीच का विवाद सदन के पटल पर तय हो जाएगा। शशिकला ने पिछले गुरुवार को सरकार बनाने का दावा किया था, तब से राज्यपाल ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं किया है। राज्यपाल विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाए बगैर भी शशिकला को मुख्यमंत्री की शपथ दिला सकते हैं क्योंकि वह पहले ही अन्नाद्रमुक विधायक दल की नेता चुनी गई हैं। पन्नीरसेल्वम की बगावत के बावजूद शशिकला को पार्टी विधायकों का बहुमत प्राप्त है। उनमें से छह अपनी निष्ठा कार्यवाहक मुख्यमंत्री की तरफ बदल चुके हैं। पन्नीरसेल्वम को 11 सांसदों का भी समर्थन हासिल है। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने दो विधायकों की पेशी की मांग संबंधी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं की सुनवाई कर रहे मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि इन दोनों के अलावा 119 विधायकों ने बयान दर्ज कराएं हैं कि उन्हें अवैध रूप से नहीं रखा गया है। इन सारे विधायकों को चेन्नई के बाहरी इलाके में एक रिसॉर्ट में ठहराए जाने की बात सामने आ रही है। तमिलनाडु में 234 सदस्यीय विधानसभा है। शशिकला शक्तिपरीक्षण के दौरान आसान जीत को लेकर आशांवित हैं। लेकिन प्रतिकूल अदालती आदेश उनकी मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा पर तुषारापात कर सकता है।

जम्मू-कश्मीर: कुलगाम, शोपियां में लगा कर्फ्यू; आतंकियों और सुरक्षाबलों की मुठभेड़ में हुई थी दो नागरिकों की हत्या

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 14, 2017 1:39 am