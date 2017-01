जल्लीकट्टू पर केंद्र ने अध्यादेश के लिए रास्ता किया साफ, तमिलनाडु में जनजीवन ठप्प

जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए तमिलनाडु और केंद्र के जोर-शोर से लगने रहने के बाद इस पर एक अध्यादेश के लिए शुक्रवार रात रास्ता साफ हो गया। केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में मसौदा अध्यादेश को मंजूर कर लिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को इस पर एक अध्यादेश जारी करने की इजाजत देने के लिए मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। वहीं, सांड़ों पर काबू पाने के इस खेल का आयोजन नहीं होने तक मरीना बीच और दूसरी जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने झुकने से इनकार कर दिया और तमिलनाडु में बंद से जनजीवन थम गया। तमिलनाडु सरकार द्वारा तैयार एक मसौदा अध्यादेश की नई दिल्ली में गृह मंत्रालय ने गहन जांच की। इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए कानून और पर्यावरण मंत्रालय ने भी अपनी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर राष्ट्रीय राजधानी से वापस लौटे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने शुक्रवार सुबह घोषणा की कि राज्य सरकार जल्लीकट्टू की इजाजत देने के लिए एक -दो दिनों में एक अध्यादेश जारी करेगी। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए अध्यादेश का एक मसौदा केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया गया है। इसके बाद राज्यपाल इसे जारी करेंगे।

उन्होंने चेन्नई पहुंचने पर कहा, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी मिलने के बाद ‘जंतु निर्ममता निवारण अधिनियम’ में संशोधन के लिए हमारे राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे।’ उन्होंने कहा कि इस खेल के आयोजन की राह से सभी बाधाआें को हटाने के लिए कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इस बीच राज्य में पांचवें दिन भी छात्रों, युवाओं और अन्य तबके के लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। वे लोग सांड़ों पर काबू पाने के इस खेल का फौरन अलंगनल्लूर और अन्य स्थानों पर आयोजन होने देने की मांग कर रहे हैं। यह स्थान जल्लीकट्टू का केंद्र है।

उन्होंने कहा कि वे इस खेल के आयोजन की इजाजत के लिए एक अध्यादेश लागू किए जाने की कोशिशों का स्वागत करते हैं। लेकिन वे लोग कार्यक्रम के होने तक आंदोलन वापस नहीं लेंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह, पर्यावरण मंत्री अनिल दवे और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे का जल्द हल करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने का भरोसा दिलाया। सिंह से अन्नाद्रमुक के सांसदों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल मिला था। साथ ही, अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा है कि इस विषय का हल निकालने के लिए तमिलनाडु के साथ केंद्र सरकार बातचीत कर रही है, जिसके बाद न्यायालय जल्लीकट्टू मुद्दे पर एक हफ्ते तक फैसला नहीं देने पर सहमत हुआ।

कानून मंत्री ने बताया कि उन्होंने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की, जबकि केंद्रीय मंत्री राधाकृष्णन और तमिलनाडु भाजपा प्रमुख तमिलसई सौंदरराजन भी उनके साथ थे, जब वह मीडिया से मिले थे। हालांकि राजनीतिक दल युवाआें के बीच असंतोष से दूर रहे हैं, जबकि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी द्रमुक ने राज्यव्यापी रेल रोको आंदोलन किया। इसके कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन ने प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व किया। कई द्रमुक कार्यकर्ताओं के अलावा स्टालिन और कनीमोई को गिरफ्तार किया गया। स्टालिन ने यह भी घोषणा की है कि वे शनिवार को दिन भर का अनशन करेंगे।

तमिल फिल्म उद्योग ने जल्लीकट्टू समर्थकों के साथ एकजुटता जाहिर की है। वहीं शीर्ष कलाकार मूक प्रदर्शन में शामिल हुए। फिल्म शूटिंग दिन भर के लिए निलंबित कर दी गई। सुपरस्टार रजनीकांत, अभिनेता अजित कुमार, सूर्या, सूर्य कार्तिकेयन के अलावा अदाकारा तृशा भी मूक प्रर्दशन में शरीक हुईं। आॅटो रिक्शा और टैक्सी सड़कों से नदारद रहीं। वहीं कुछ सरकारी बसें ही सड़कों पर नजर आईं। बैंकों में कामकाज भी प्रभावित हुआ। कर्मचारियों ने प्रदर्शन में भाग लिया। विभिन्न आइटी कंपनियों के कर्मचारी तख्तियां और बैनर लिए हुए थे जिन पर एनजीओ ‘पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट आॅफ एनिमल्स’ (पेटा) के खिलाफ नारे लिखे थे। शहर के रेलवे स्टेशन पर रेल रोको की कोशिश करने के दौरान द्रमुक के जिला पदाधिकारियों और पूर्व मंत्रियों सहित करीब 2,000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। दक्षिण तमिलनाडु में बंद को अच्छी प्रतिक्रिया मिली जहां लगभग सारी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहें।

First Published on January 21, 2017 2:04 am