चेन्नई में कमल हासन-अरविंद केजरीवाल की मुलाकात, सियासत और करप्शन पर हुई चर्चा

देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी की सियासी विस्तार की संभावनाओं को तलाशने देश के सुदूर दक्षिण राज्य तमिलनाडु पहुंचे और अभिनेता कमल हासन से मुलाकात की। चाय-नाश्ते और गपशप के दौर के बाद पत्रकारों से मुखातिब अभिनेता कमल हासन ने कहा कि उन्हें खुशी है कि अरविंद केजरीवाल यहां आए हैं। कमल हासन ने कहा कि दोनों के बीच देश की राजनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। केजरीवाल ने कमल हासन की तारीफ करते हुए उनसे अपील की कि वे सियासत में आएं। केजरीवाल ने कहा कि दोनों के बीच बेहतरीन मुलाकात हुई और वे उम्मीद करते हैं कि कमल हासन जल्द ही अपनी राजनीतिक पारी का आगाज करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे दोनों भविष्य में भी मिलते रहेंगे। कमल हासन ने साम्प्रदायिकता और करप्शन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की लड़ाई की तारीफ की।

I am very happy that he (Arvind Kejriwal) is here, have discussed issues including corruption: Kamal Haasan in Chennai pic.twitter.com/pnW3wJfJ2P — ANI (@ANI) September 21, 2017

Had an excellent meeting, we exchanged our ideas. He (Kamal Haasan) should enter into politics: Arvind Kejriwal in Chennai pic.twitter.com/SfMH4qFg7e — ANI (@ANI) September 21, 2017

AAP National Convenor and Delhi CM @ArvindKejriwal meets @ikamalhaasan one of the biggest personality of South India. pic.twitter.com/YD9DwuFxWk — AAP (@AamAadmiParty) September 21, 2017

बता दें कि कमल हासन पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे अपनी राजनीतिक पारी का आगाज करेंगे। कुछ ही दिन पहले कमल हासन से जब ये पूछा गया था कि क्या वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं तो कमल हासन ने संकेतों में उत्तर देते हुए कथा था कि भगवा उनका रंग नहीं है। इस जवाब के साथ कमल हासन ने बीजेपी में जाने की संभावनाओं पर पूर्ण विराम लगा दिया था। इससे पहले कमल हासन डीएमके के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी मंच शेयर कर चुके हैं।

