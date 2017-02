शशिकला आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार, टूटा तमिलनाडु का सीएम बनने का सपना

शशिकला का तमिलनाडु का मुख्‍यमंत्री बनने का सपना टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला को दोषी करार दिया है। शशिकला को चार साल की सजा सुनाई गई है। इस सजा के चलते वह 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। कानून है कि सजा पाया व्‍यक्ति सजा की अवधि के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता है। शशिकला के दो साथियों को भी सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले का बरकरार रखते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया।

First Published on February 14, 2017 10:41 am