वीडियो: अखिलेश यादव समर्थक 3 युवकों ने किरोसिन छिड़ककर की आत्मदाह की कोशिश, एक युवक 30 फीसदी जला

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने जैसे ही शुक्रवार की शाम (30 दिसंबर को) मुख्यमंत्री बेटे अखिलेश यादव और भाई राम गोपाल यादव को पार्टी से निकालने की घोषणा की, वैसे ही अखिलेश समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उनके समर्थक 5 केडी मार्ग पर जुटने लगे। देखते ही देखते वहां बड़ी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद सपा अध्यक्ष के फैसले से नाराज 3 युवकों ने खुद पर केरोसीन तेल छिड़क लिया। उनमें से एक राहुल सिंह ने आग लगा ली। उसे 30 फीसदी जलने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी भीड़ अखिलेश के समर्थन और शिवपाल के विरोध में नारेबाजी करने लगी।

इसी दौरान तीन अन्य समर्थकों ने बारी-बारी से अपने ऊपर तेल छिड़क लिया। पुलिस ने उन्हें रोका और फिर छोड़ दिया। ये युवक खुद को आग लगाते उससे पहले ही सुरक्षा कर्मी और मीडिया के लोगों ने उन्हें दबोच लिया। उनके हाथों से माचिस छीन लिया। किसी तरह से उ‌न्हें नियंत्रित कर सुरक्षाकर्मियों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर बने सुरक्षा बूथ में बिठाया। इसके कुछ ही देर बाद साथी वैभव सैनी और गणेश पाठक के साथ मौजूद राहुल सिंह ने खुद को आग लगा ली। उसे तीस फीसदी जलने के बाद मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।

इस बीच मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गयी है। DIG सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर तैनात हैं। समाजवादी पार्टी के घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है।

गौरतलब है कि मुलायम सिंह यादव ने उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव को छह साल के लिए समाजवादी पार्टी से निकाल दिया है। मुलायम ने पत्रकारों को बताया कि अनुशासनहीनता के चलते यह कार्रवाई की गई है। उन्‍होंने कहा कि पार्टी अध्‍यक्ष के अलावा और कोई भी सूची जारी नहीं सकता और ना ही पार्टी की बैठक बुला सकता है। उन्‍होंने मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव पर गुटबाजी करने का आरोप लगाया। मुलायम बोले कि रामगोपाल ने सीएम को गुटबाजी में फंसाया। मुख्‍य मंत्री समझ नहीं रहे हैं कि रामगोपाल उनका भविष्‍य समाप्‍त कर रहे हैं।

First Published on December 31, 2016 10:24 am