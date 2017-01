नागालैंड: NIA का दावा राज्य सरकार के कई विभाग कर रहे हैं उग्रवादियों की फंडिंग

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नगालैंड में सरकार के कुछ विभागों और विद्रोहियों के बीच के कथित गठजोड़ के खुलासे का दावा किया है, जिसमें प्रतिबंधित समूहों को धन भेजा जा रहा था। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यहां कहा कि जांच एजेंसी नगालैंड में सक्रिय उग्रवादी समूहों को कथित तौर पर धन भेजे जाने की जांच कर रही है।उन्होंने बताया कि एनआईए ने कल विभिन्न परिसरों में तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किये, जिसमें धन भेजने के मामले में राज्य सरकार के कुछ अधिकारियों शक के घेरे में आ गये हैं।

अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि राज्य सरकार के कुछ विभागों द्वारा एनएससीएन :के: और एनडीएफबी जैसे प्रतिबंधित संगठनों को अवैध तरीके से धन भेजा गया। उन्होंने बताया कि नगालैंड में सक्रिय नगा नेशनल काउंसिल को अवैध तरीके से कथित रूप से रूपये भेजे गये। अधिकारी ने कहा कि एनआईए इस सिलसिले में जल्द ही नगालैंड सरकार के कुछ अधिकारियों से पूछताछ करेगी।

First Published on January 21, 2017 8:49 am