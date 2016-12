सर्द रात में मुंह पर मफलर लेपट बाइक से पेट्रोलिंग पर निकले पटना एसएसपी, ड्यूटी पर सोते मिले पुलिसकर्मी

बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जयंती पर आयोजित प्रकाश पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर देश-विदेश के लाखों श्रद्धालु पटना पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने पटना को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया है। वहां 15 हजार सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। शहर में रात में सुरक्षा के हालात का जायजा लेने खुद पटना के एसएसपी मनु महाराज निकले। चेहरे पर मफलर लपेटे और बाइक पर शहर के कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान उन्हें कई जगहों पर सुरक्षा कर्मी सोते हुए मिले।

पटना के एसएसपी मनु महाराज और पटना के एएसपी राकेश दुबे ने सबसे पहले अपने मातहतों के साथ पटना सिटी का जायजा लिया। जब ये लोग बाइक पेट्रोलिंग पर निकले तो वे अलग – अलग चेकिंग पॉइंट्स को देखते हुए पटना सिटी में तख़्त हरिमंदिर गुरुद्वारा पहुंचे, जहां मुख्य आयोजन हो रहा है। वहां सुरक्षा चाक चौबंद मिली। इसके बाद एसएसपी ने अलग – अलग सुरक्षा केंद्रों की जाँच की और पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिया।

पटना सिटी के इलाकों का मुआयना करने के बाद कड़कड़ाती ठंड में जब एसएसपी मनु महाराज कंकड़बाग के काँटी फैक्ट्री चेक पोस्ट पर पहुंचे तो वहां चेक पोस्ट की लाइट बुझी हुई थी। इससे एसएसपी को शक हुआ। जब उन्होंने चेक पोस्ट के अंदर झांका तो पाया कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी कंबल तान कर सोये हुए थे । इससे नाराज एसएसपी मनु महाराज ने ड्यूटी पर सो रहे कर्मी को न केवल फटकार लगाई बल्कि उस पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

गौरतलब है कि प्रकाश पर्व को लेकर 5 जनवारी को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम है। इसलिए शहर की अभी से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इस दौरान पुलिस कर्मियों की तैनाती को लेकर भी कई प्रकार की चौकसी बरती जा रही है । सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि गांधी मैदान में होने वाली पीएम मोदी की रैली में खालिस्तानी आतंकवादी उपद्रव कर सकते हैं। पीएम मोदी सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह की 350वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने बिहार पुलिस को कुछ संदिग्धों की तस्वीर भी भेजी है।

पिछले महीने खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स (केएलएफ) का आतंकवादी हरमिंदर सिंह मिंटू अपने पांच अन्य साथियों के साथ पटियाला जेल से फरार हो गया था। हरमिंदर सिंह मिंटू को बाद में धर दबोचा लेकिन उसेक बाकी पांच साथी अभी भी पुरिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस को आशंका है कि ये भागे हुए खालिस्तानी आतंकवादी किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हो सकते हैं।

First Published on December 31, 2016 11:33 am