लखनऊ में सपा का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू, अखिलेश बन सकते हैं पार्टी अध्यक्ष, अमर सिंह को दिखाया जा सकता है बाहर का रास्ता

लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि इस अधिवेशन में राज्य सभा सांसद अमर सिंह को पार्टी से बाहर किया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं। खबरें शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने की भी आ रही हैं। इस अधिवेशन में मुलायम सिंह यादव शामिल होंगे या नहीं, अभी तक साफ नहीं हो सका है लेकिन शिवपाल के वहां नहीं पहुंचने की खबर है। इस बीच पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाथों में अखिलेश यादव की तस्वीर वाली पोस्टर लिए जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंच रहे हैं।

गौरतलब है कि पार्टी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के लिए 40 फीसदी सदस्यों की मंजूरी लेनी होती है। यहां अखिलेश के पास 40 फीसदी से ज्यादा का समर्थन है। यादव परिवार के पांच सासंदो में से मुलयाम को अगर छोड़ दिया जाय तो अखिलेश की पत्नी डिंपल, चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव और भतीजा तेज प्रताप यादव भी अखिलेश के साथ ही खड़े हैं।

अगर इस अधिवेशन में अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव के लिए सभी 403 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार वही खड़ा करेंगे। अखिलेश ही उम्मीदवारों को टिकट और पार्टी की सिंबल बाटेंगे। इसके साथ यह भी तय हो जाएगा कि सीएम उम्मीदवार अखिलेश ही होंगे और अखिलेश का विरोध करने वाले सभी नेता हाशिए पर चले जाएंगे।

इससे पहले अमर सिंह ने अपने आपको पाक-साफ बताते हुए सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से कहा कि वह उन्हें जीने के लिए उनके हाल पर छोड़ दें और लोगों को सच बताएं। दरअसल, समाजवादी पार्टी के अंदर हो रही कलह के लिए अमर सिंह को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। उसपर ही अमर सिंह ने अब सफाई दी है। रविवार (1 जनवरी) को अमर सिंह ने कहा, ‘कुछ लोग गंदे पोस्टर्स मेरे नाम पे लगा रहे हैं, मेरे पुतले जला रहे हैं। कुछ लोग मुझे इतना ताकतवर बता रहे हैं कि मैं दुनिया में किसी कोने में रहूं फिर भी बहुत बड़े शासन में उथल-पुथल करा सकता हूं। लोग मुझे समाजवादी पार्टी में हुई कलह के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुझे जीने दें। अगर मैं इसका कारण बताया जा रहा हूं तो मुलायम मेरा बलिदान करें, मुझे छुट्टी दें, मुझे माफ करें, अनावश्यक रूप से मुझे कलह का कारण बता के खलनायक बनाने की कोशिश से मुझे बचाएं।

First Published on January 1, 2017 10:42 am