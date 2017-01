योग आश्रम में 6 साल के बच्चे के साथ सामूहिक कुकर्म, लाठी-डंडे भी चले

मध्य दिल्ली के आईपी एस्टेट क्षेत्र में स्थित एक आश्रम के तीन कर्मचारियों ने कथित तौर पर एक छह वर्षीय अनाथ बच्चे का यौन उत्पीड़न किया। मामला तब प्रकाश में आया जब बच्चे ने आश्रम के अध्यक्ष के सचिव को 14 जनवरी के दिन इस घटना की जानकारी दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बच्चे से बात करने के लिए चार काउंसलर आश्रम पहुंचे थे लेकिन एक आरोपी ने उनमें से एक के साथ हाथापाई की। अमरजीत नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि दो अन्य आरोपी चंदन और मंगल फरार हैं। बच्चे को छह महीने पहले ही आश्रम में लाया गया था।

योग आश्रम राजघाट पावर हाउस के पास स्थित है। वहीं इस मामले की जानकारी सामने आते ही आश्रम के अंदर लाठी डंडे भी चल गए। वहीं पुलिस ने बच्चे का मेडिकल टेस्ट भी करवाया है और पुष्टि होने के बाद कुकर्म, जान से मारने व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, आईपी इस्टेट इलाके में स्थित योग आश्रम के साथ ही गौशाला भी है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ साल पहले स्वामी ने इस अनाथ बच्चे को गोद लिया था। घटना 14 जनवरी शाम की है। आश्रम के शख्स ने बच्चे को एक कोने में बैठे हुए देखा। जब शख्स ने बच्चे से बातचीत की तो बच्चा उसे डरा-सहमा नजर आया। थोड़ी देर बाद बच्चे ने जो बताया उसे सुनकर वह शख्स सन्न रह गया। मामले के तीन आरोपियों के नाम अमरजीत पांडे, चंदन पांडे व मंगल पांडे हैं।

तीनों बच्चे को चॉकलेट देने के बहाने सामूहिक रूप से गलत काम करते थे। वहीं बच्चे ने यह भी बताया कि तीनों ने किसी को न बताने के लिए डराया धमकाया गया था। वहीं आरोपी अमरजीत ने आश्रम में स्वामी व एनजीओ की दो लेडी समेत छह लोगों पर, उसे लाठी-डंडे से बुरी तरह पीटने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है।

देखें वीडियो

First Published on January 18, 2017 9:51 am