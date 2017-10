अरुणाचल प्रदेश में वायु सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, पांच लोगों की मौत, एक घायल

अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में ट्रेनिंग के वक्त भारतीय वायु सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। शुक्रवार को हुई इस दुर्घटना में पांच लोगों की जान चली गई, जिसमें दो अधिकारी भी बताए जा रहे हैं। वहीं, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। यह दुर्घटना सुबह छह बजे भारत-चीन सीमा से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर हुई। मामले में जांच के आदेश जारी किए गए हैं।

#FLASH : Air force chopper crashes in Arunachal Pradesh during a training sortie

#FLASH: 5 personnel dead, 1 critically injured as a Mi-17 V5 helicopter crashed in Arunachal Pradesh this morning confirms Indian Airforce

