जान लीजिए हैकर्स की धोखाधड़ी का नया तरीका, SIM कार्ड कॉपी करके लगा दिया 10 लाख का चूना!

पूर्वी दिल्ली के एक कारोबारी के साथ 10 लाख रुपये की लूट बड़े ही अजीबो-गरीब तरीके से की गई है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। संजय जैन को फोन पर एककॉल आया जिसमें हैकर ने खुद को टेलिकॉम कंपनी का सिक्योरिटी ऑफिसर बताया और उनसे फोन पर एक सोफ्टवेयर डाउनलोड करने को कहा। सोफ्टवेयर चलाने पर संजय के फोन ने कुछ दिनों के लिए काम करना बंद कर दिया। इसके बाद हैकर ने संजय के क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट्स किए जिसमें उसे 10 लाख रुपये का चूना लग गया।

संजय के मुताबिक, उसे फोन पर हैकर ने कॉलकर खुद को एक प्राइवेट बैंक का कर्मचारी बताया और फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर किया। इसके बाद संजय को VK-MYAMEX से एक टेक्स्ट मैसेज आय जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के लिंक्स थे। इसके बाद संजय को लॉगइन करने को कहा गया और अपनी पैन कार्ड और पासपोर्ट की डीटेल्स देने को कहा। इसी प्रॉसेस के लिए उनसे 100 रुपये चार्ज भी लिया गया लेकिन कार्ड से पेमेंट नहीं हो सकी। इसके बाद संजय को कर्मचारी द्वारा बताया गया कि पेमेंट टेक्निकल वजहों से फेल हो गई।

इसके बाद संजय को कई अंतरराष्ट्रीय कॉल्स भी आने लगे जिन्हें रोकने के लिए उन्होंने अपने सर्विस प्रोवाइडर से बातचीत की लेकिन उन्हें कॉल्स को ब्लॉक नहीं किया जा सका। आखिर में संजय को एक शख्स का कॉल आया जिसमें हैकर ने खुद को एक सिक्योरिटी ऑफिसर बताया। हैकर ने संजय को एक सोफ्टवेयर डाउनलोड कर उसे रन करने को कहा। सोफ्टवेयर रन करने के बाद संजय का फोन बंद हो गया। इसके कुछ ही समय बाद जब संजय ने अपने बैंक से संपर्क किया तो उन्हें जानकारी मिली की उनके क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपये की लेनदेन की गई है।

पुलिस भी लूट का ऐसा मामला देखकर हैरान है। बहरहाल शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच हो रही है। पुलिस को शक है कि सोफ्टवेयर के जरिए संजय के सिम को एक तरह से कॉपी कर लिया गया। हैकर को जरूर ऑनलाइन शॉपिंक के लिए ओटीपी मिला होगा जिससे उसने शॉपिंक की।

First Published on February 5, 2017 10:40 am