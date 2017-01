कर्मचारी चयन आयोग ने लड़की को न्यूड फोटो लगाकर जारी कर दिया एडमिट कार्ड!

बिहार कर्मचारी चयन आयोग की भयंकर लापरवाही उजागर हुई है। आयोग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की एक लड़की को न्यूड फोटो लगाकर एडमिट कार्ड जारी किया है। सोशल मीडिया पर यह एडमिट कार्ड खूब वायरल हो रहा है। इससे उस लड़की की बदनामी भी हो रही है। दरअसल, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 06060114 / 2014 के आधार पर आवेदन किया गया था। इंटर स्तरीय यह संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 26 फरवरी को होनी है। आयोग ने इसके लिए ही एडमिट कार्ड जारी किया है। जिस लड़की के नाम से यह एडमिट कार्ड जारी हुआ है वह 8 जनवरी को जारी किया गया है।

छात्रा का नाम एक चर्चित अभिनेत्री के नाम पर है। हालांकि नाम से टाइटल नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद आयोग ने चर्चित अभिनेत्री का टॉपलेस तस्वीर लगाकर एडमिट कार्ड जारी कर दिया। अब सवाल यह उठ रहे हैं कि छात्रा की तस्वीर गायब कर टॉपलेस अभिनेत्री का फोटो कैसे लगाया गया? इस घटना से आयोग की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं।

इस परीक्षा के लिए रिकॉर्ड 18 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किये हैं। परीक्षा चार चरणों में 29 जनवरी तथा 5, 19 और 26 फरवरी को होनी है। परीक्षा के लिए पूरे राज्य में 742 केंद्र बनाए गए हैं। जिस आवेदिका को न्यूड फोटो वाला एडमिट कार्ड जारी किया गया है उसका परीक्षा केन्द्र एच के जैन ज्ञानस्थली उच्च विद्यालय आरा बनाया गया है। आवेदिका पिछड़ा वर्ग की है। गोपनीयता भंग न हो इसलिए उसका नाम नहीं छापा जा रहा है। फिलहाल आयोग की तरफ से इस मामले में कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है।

First Published on January 13, 2017 11:20 am