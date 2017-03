‘ISIS ने करवाया था ट्रेन ब्लास्ट, आतंकियों ने सीरिया भेजी थी पाइप बम की फोटो’, शिवराज सिंह चौहान का दावा

भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट में आतंकी संगठन ISIS का हाथ बताया जा रहा है। इस बात का दावा खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि आतंकियों ने पाइप बम से ब्लास्ट किया था और विस्फोटक को लगाने से पहले आतंकियों ने सीरिया में अपने आकाओं को तस्वीर भी भेजी थी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘हम लोगों से पास ISIS के शामिल होने के सबूत हैं।’ यह ब्लास्ट जनरल कोच में मंगलवार (7 मार्च) की सुबह 9 बजे हुआ था। उस वक्त ट्रेन भोपाल से उज्जैन जा रही थी। ब्लास्ट के वक्त ट्रेन जबदी स्टेशन के पास थी।

इससे पहले पुलिस ने बताया था कि ब्लास्ट IED की मदद से किया गया था। उससे पहले तक चार्जिंग पर लगे मोबाइल में विस्फोट की बात भी कही जा रही थी। ब्लास्ट के बाद कुछ लोग चलती ट्रेन से कूद गए थे। उन लोगों को काफी चोट लगी। ब्लास्ट में कुल 10 लोग जख्मी हुए थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के अंदर मध्यप्रदेश से तीन लोगों को पकड़ लिया गया था। उन तीनों को पीपीरी बस स्टैंड से पकड़ा गया था।

वहीं दूसरी तरफ यूपी में एंटी टेरर स्कॉड ने मंगलवार को ही एनकाउंटर में एक कथित आतंकी को मार गिराया। दावा किया जा रहा है कि वह शख्स आतंकी संगठन ISIS के लिए काम करता था। वह शख्स एक घर में छिपा हुआ था। एनकाउंटर तकरीबन 12 घंटे चला था।

एनकाउंटर के बाद उस शख्स के पास से आठ पिस्टल, 650 राउंड गोलियां, गोलियों के 50 खाली खोल, विस्फोटक सामान, सोना, कैश, पासपोर्ट, सिम कार्ड आदि मिले थे। उसके पास 2000 रुपए के नए नोट, ISIS का झंडा भी था। उसके पास से दो टाइम टेबल भी मिले थे। जिसमें लिखा था कि वह शख्स किस टाइम पर क्या किया करता था।

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 8, 2017 10:59 am