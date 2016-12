समारोह में भाजपा नेताओं के नदारद होने पर आग बबूला हुए बालियान

केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान को उस समय बड़ी ही अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा जब हरिद्वार में चंडीघाट परियोजना के शिलान्यास समारोह में भाजपा का कोई भी नेता, सांसद और विधायक नहीं पहुंचा। दरअसल केंद्रीय जल व संसाधन राज्य मंत्री डा. संजीव बालियान ठीक समय पर नमामी गंगे परियोजना का शिलान्यास करने कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए थे। परंतु शिलान्यास समारोह में हरिद्वार भाजपा का कोई भी नेता, सांसद, विधायक बालियान को नदारद नजर आए तो वे आग बबूला हो गए और नाराज होकर बिना शिलान्यास किए ही कार्यक्रम स्थल से राज्य अतिथि गृह डामकोठी में आराम करने पहुंच गए। देरी से समारोह स्थल में पहुंचे हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और मदन कौशिक को जब बालियान की नाराजगी का पता चला तो वे दल बल के साथ राज्य अतिथि गृह में पहुंचे। बहुत मान-मनव्वल की तब जाकर बालियान भाजपा नेताओं पर पसीजे और कार्यक्रम स्थल में वापस गए और नमामी गंगे योजना का शिलान्यास किया।

हरिद्वार के चंडीघाट में स्थित दिव्य प्रेम मिशन में केंद्रीय मंत्री उमा भारती आती रहती हैं और चंडीघाट परियोजना उमा भारती का ड्रीम प्रोजेक्ट है। परंतु ढ़ाई साल बीतने के बाद भी उमा भारती इस परियोजना का शिलान्यास करने नहीं आई क्योंकि ढाई साल में हरिद्वार और उत्तराखंड में नमामी गंगे योजना को लेकर एक भी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। अब जाकर केंद्रीय राज्यमंत्री बालियान को इस परियोजना की याद आई।

बालियान ने परियोजना का शिलान्यास करने के बाद पत्रकारों को बताया कि साढ़े बावन करोड़ की इस परियोजना से अगले दो सालों में 17 शवदाह गृह, 675 मीटर लंबा घाट, दो कुंड का निर्माण किया जाएगा। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि गंगा को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर नहीं है और केंद्र को सहयोग नहीं कर रही है। इस अवसर पर भाजपा विधायक मदन कौशिक, स्वामी यतिश्वरानंद और हरिद्वार के मेयर मनोज गर्ग ने अपने विचार रखे।

First Published on December 23, 2016 12:56 am