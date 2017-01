अकाली सांसद का कथित ‘सेक्स टेप’ हुआ वायरल, बागी MP ने बताया सुखबीर बादल की ‘चाल’

शिरोमणि अकाली दल के सांसद शेर सिंह घुबाया ने उस समय विवाद पैदा कर दिया जब उनका कथित ‘सेक्स टेप’ वायरल हो गया। साढ़े चार मिनट के इस वीडियो में वह कथित तौर पर एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे हैं। शेर सिंह घुबाया फिरोजपुर से सांसद हैं, जो कांग्रेस के टिकट पर फाजिल्का सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे अपने बेटे का प्रचार कर रहे हैं। घुबाया ने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए इसके लिए पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को जिम्मेदार ठहराया है।

जलालाबाद में पहली बार कांग्रेस के साथ मंच साझा करते हुए घुबाया ने कहा, “जलालाबाद और फाजिल्का में शिरोमणि अकाली दल की हार होने वाली है और अब पार्टी ब्लैकमेल करने लगी है और मेरे चरित्र पर दाग लगाने की कोशिश कर रही है।” कभी सुखबीर सिंह बादल के करीबी रहे अकाली दल सांसद अब जलालाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू के साथ मीडिया को संबोधित करते दिखे। उन्होंने कहा, “मेरा जान को खतरा है और मैं केंद्र सरकार से तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने की मांग करता हूं।”

शिरोमणि अकाली दल अभी तक बने हुए घुबाया ने कहा, “मैं अकाली दल में अपने सांसदीय कार्यकाल खत्म होने तक बना रहूंगा और उनके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ूंगा।” वहीं कांग्रेस उम्मीदवार बिट्टू ने कहा, “इससे जलालाबाद और फाजिल्का में अकाली दल की पराजय का पता लगता है। मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि वह इस सीडी प्रकरण (वायरल वीडियो) में हत्क्षेप करे और किसी केंद्रीय एजेंसी से इसकी जांच हो।”

राहुल गांधी ने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह ही होंगे पंजाब के अगले सीएम

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 28, 2017 10:13 am